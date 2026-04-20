Zum Gran Fondo werden 1000 Teilnehmer in Schweigen-Rechtenbach erwartet. Dennis Bachmann sprach mit dem Cheforganisator des Großen Preises der SÜW.

Herr Gensheimer, dachten Sie beim ersten Großen Preis im Mai 2022, dass es mal so kommen könnte?

In den ersten zwei Jahren hatten wir gar keine Jedermannrennen. Aber der Plan war schon, dass wir irgendwann mal in diese Richtung gehen. Wenn man das dann mal so machen will, braucht es auch eine gewisse Anzahl an Teilnehmern. Dass es jetzt so kommt, konnte man natürlich nicht erahnen.

Gab es Meilensteine, die von Jahr zu Jahr erreicht werden sollten?

Die Entwicklung der Jedermänner sollte schon dahin gehen, dass auch die Region, beispielsweise mit Übernachtungen, etwas davon hat. Genauso, dass wir mal Frankreich einbinden wollen. Aber das geht nicht von heute auf morgen, das muss sich entwickeln.

Hätten Sie gedacht, dass das Gran-Fondo-Rennen die Teilnehmerzahl des Renntages stark erhöht?

Ja. Es ist ein gewisses Klientel, das solche Rennen fährt. Da steht jetzt auch nicht unbedingt die Qualifikation für das Weltfinale im Vordergrund. Manche fahren sie halt einfach gern. Gerade in der Radsportnation Belgien haben sich da schon Teams gebildet, die sich darauf spezialisiert haben.

Das Startgeld betrug im letzten Anmeldezeitraum 115 Euro.

Es hat schon einen gewissen Eventcharakter. Die, die teilnehmen, fahren vielleicht zwei, drei dieser Rennen im Jahr. Dann wollen sie aber auch in großen Feldern und auch, wie bei uns, große Runden über Land fahren. Da ist das Startgeld sekundär.

Könnte diese Entwicklung mit Corona zusammenhängen? Da hat sich ja gefühlt jeder ein Rad gekauft.

Puh, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich denke, es ist hauptsächlich ein Resultat der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Leute wollen nicht mehr so am organisierten Vereinssport teilnehmen und sagen stattdessen: Ich fahre lieber drei Rennen im Jahr und schau auf mich. Dazu muss ich mich nicht im Verein organisieren und habe keine Pflichten.

Zurück zur Organisation: Ist der Blick schon auf 2027?

Es ist tatsächlich so, dass wir sagen: Wir machen jetzt einfach mal. Es hängt ja auch mit der strategischen Ausrichtung von 3Rides (Veranstalter der Serie, d. R.) zusammen, ob sie weiterhin Straßenrennen machen wollen oder sich irgendwann ganz auf Gravel konzentrieren. Wir sind da recht entspannt.

Was ändert sich durch deren Mitarbeit in der Organisation?

Sie bringen Personal mit und übernehmen Arbeiten, die mich dann weniger belasten. Das Meldewesen haben sie komplett in die Hand genommen.

Zu den Jedermännern kommen ja auch noch die Bundesliga mit 200 Fahrern und alle anderen Altersklassen. Wird es allmählich etwas viel, gerade was Helfer angeht?

Ich bin sehr glücklich, dass sich die Radsportfamilie aus vielen Vereinen so toll einbringt. Es ist jetzt nicht so, dass wir potenzielle Helfer wegschicken müssen. Aber wir sind gut aufgestellt.

Sechs Tage später ist das 1.-Mai-Rennen in Offenbach. Ziemlich sportlich.

Ja, das ist schon eine Challenge. Ich bin sehr froh, dass mein Bruder richtig viel macht. Aber wir mussten in den April, da in Belgien auch Gran-Fondo-Rennen waren. Zusätzlich hatten wir hier Ostern und in vielen Orten Kommunion, wo man dann natürlich nicht an Kirchen vorbeifahren kann. Helfertechnisch hätte sich das auch ausgewirkt. Es wird eine Challenge, die ich so auf Dauer nicht haben möchte.