Großkampftag für den TV Bad Bergzabern: Er richtet am Samstag die südwestdeutsche Ü50-Meisterschaft parallel in zwei Sporthallen im Schulzentrum (VG-Halle und Kreishalle) aus. Die „Lokalmatadoren“ vom TVB wollen eines der Tickets für das Bundesfinale in München ergattern.

Nils Willems, Michael Wisser, Andreas Offenhäußer, Mark Lemke, Aka Serge Elia, Michael Storzum und Jan Breitinger streifen am Samstag ein Trikot über. Der TV Bad Bergzabern geht mit dem befreundeten LSV Ladenburg, der vier Spieler abstellt, in einer Spielgemeinschaft an den Start. Das Team trifft in der Vorrunde auf SG TV Langen/Eintracht Frankfurt (12 Uhr) und TuS Hornau (14 Uhr). In der zweiten Vorrundengruppe starten BC Wiesbaden/TG Hochheim, DJK Nieder-Olm und ATSV Saarbrücken. Die Halbfinalspiele sind für 16 und 17 Uhr in der VG-Halle terminiert. Die beiden Besten aus dem Südwesten sind für die deutsche Meisterschaft sicher gesetzt. Unter Umständen darf auch der Dritte nach München.