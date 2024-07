176 Kinder und Jugendliche der Klassen U11, U13 und U15 kommen zur 25. Schüler-Südpfalztour, die am Freitag in Roschbach beginnt. Knapp ein Fünftel mehr als im Vorjahr.

Bis Sonntag gilt es, im Zeitfahren, in Rundstreckenrennen und im Sprint Punkte in der Einzelwertung, in der U13 und U15 zusätzlich in der Mannschaftswertung zu sammeln.

Dylan Groenewegen, Nikias Arndt, Nils Politt, der Minfelder Pascal Ackermann, erster deutscher Gewinner des punktbesten Sprinters beim Giro d’Italia. Derzeit fahren sie alle die Tour de France. Lange, bevor ihre Weltkarrieren begannen, fuhren sie die Südpfalz-Tour. Der 30-jährige Ackermann, der die Südpfalz-Tour weiterhin unterstützt, konnte diese als Schüler zweimal gewinnen: 2006 und 2008.

Geschicklichkeitsparcours und Parallelsprint

Zum zweiten Mal bei der U11 und erstmals bei der U13 steht am Samstag ein Geschicklichkeitsparcours auf dem Programm. Im vorigen Jahr stand der gleich zu Beginn auf dem Plan, heuer erst am Samstag. Bernd Siegel, Vorsitzender im Radsportbezirk Südpfalz, erklärt: „Die Zeitfahren aller drei Altersklassen werden am selben Tag ausgetragen. Dadurch fühlt sich niemand zurückgesetzt und jeder kann sich mit jedem an einem Tag messen.“ Dann gibt es auch schon den ersten Zwischenstand: 150 Punkte gibt es für die Schnellsten. Eine Mannschaft besteht aus vier Fahrern, die Punktzahlen der drei Besten fließen in die Teamwertung ein.

Die U15 bestreitet einen Parallelsprint über 150 Meter. Es starten jeweils zwei Fahrer nebeneinander. In der Qualifikationsrunde werden die schnellsten 16 Fahrer ermittelt, aus diesen wird in einem K.-o.-System die Platzierung festgelegt.

Gefahren wird auf einer 3,7 Kilometer lange Runde zwischen Roschbach, Böchingen und Walsheim. Am Sonntag geht es auf eine 6,25 Kilometer lange Runde, die von Roschbach über Böchingen, Flemlingen und Hainfeld zurück zum Start führt.

Zeitplan

Freitag: Zeitfahren: 16.30 Uhr: U11 (3 km); 17 Uhr: U13 (5,7 km); 17.30 Uhr: U15 (5,7)

Samstag: 9.30 Uhr: Geschicklichkeitsparcours U11 und U13; 10 Uhr: Sprint U15 (300 Meter), Rundstreckenrennen: 13.45 Uhr U11 (11,1 km), 14.30 Uhr U13 (25,9 km), 15.30 Uhr U15 (37 km)

Sonntag: 10.30 Uhr: Rundstreckenrennen U13 (18,8 km) und U11 (12,5 km), 11.30 Uhr: U15 (31,3 km)