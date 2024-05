Über 300 Anmeldungen hat die LG Rülzheim für ihren ITK-Südpfalzlauf mit Halbmarathon am Pfingstmontag zu verzeichnen. Favoriten sind nur schwer auszumachen. Die Pfingstferien machen es dem Veranstalter in vielen Bereichen nicht einfach.

„Vor allem bei den Kinderläufen merken wir, dass wohl einige einfach nicht da sind. Dadurch fehlen dann natürlich auch Erwachsene, bei den Läufern und auch bei den Helfern“, erläutert Stephan Hammer vom Veranstalter. „Nichtsdestotrotz: Unser Helferteam steht“, kann der Vorsitzende wie gewohnt auf die helfenden Hände zählen.

Hoffnung machen könnte das Vorjahr, als die LG Rülzheim von Nachmeldungen überrannt wurde. Damals trug auch das unerwartet schöne Wetter bei. Die ergiebigen Regenfälle zu Beginn des Wochenendes sollten laut aktueller Vorhersage am Montag der Vergangenheit angehören. Negativen Einfluss auf die Waldstrecke sei nicht zu erwarten. „Die Strecke ist gut laufbar. Wir haben sie an einigen Punkten noch hergerichtet und werden am Sonntag vielleicht punktuell noch einmal nacharbeiten. Auf der Hauptallee Richtung Rheinzabern hat der Forst noch Schlaglöcher zugemacht“, sagt Hammer zur Beschaffenheit der Strecke.

Kaum Favoriten auszumachen

In den Hauptläufen über 10 Kilometer und der Halbmarathon sind anhand der Voranmeldungen keine Favoriten erkennbar. Beim Zehner wird Vorjahressieger Simon Stützel (LG Region Karlsruhe) nicht starten. Dafür sein Vereinskollege Patrick Hilpert, der seit Jahren auch in der Südpfalz konstant starke Leistungen abliefert. Es könnte auf einen Zweikampf mit dem Vorjahreszweiten Manuel Hartweg (DJK TTC Rülzheim) hinauslaufen. Der hat im März in 2:33 Stunden den Bienwald-Marathon in Kandel gewonnen und siegte kürzlich beim Pfalztrail über 22 Kilometer in Carlsberg. Der Tischtennisclub, in dem er früher aktiv gespielt habe, sei der einzige Verein, in dem er „halt noch angemeldet“ sei. Hartweg, ansonsten mehr auf Ultradistanzen unterwegs, hat es beruflich ins schweizerische Wil im Kanton St. Gallen verschlagen.

Info