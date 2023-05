Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

8:31 Minuten, schnellstes Mädchen in der U15-Klasse. Wie war das Zeitfahren, Hannah-Franziska Brand? Die 14-Jährige aus Rheinzabern wiegt den Kopf hin und her : „Ja, war okay.“

Sie, Noah Kunz, Paul Slosharek und Felix Becker sind das Team Rheinland-Pfalz bei der 23. Südpfalz-Tour, die am Freitagnachmittag in Roschbach begann und am Samstag und Sonntag mit Rundstreckenrennen