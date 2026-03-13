Noch zwei Spiele haben die Südpfalz-Tiger in dieser Runde in der Handball-Regionalliga der Frauen. Ob es mehr werden, steht in den Sternen. Christian Hörner („Ich wollte eigentlich erste nächste Runde anfangen“) , Nachfolger von Akin Calisir, macht weiter. Und weiß, mit wem er planen kann.

6:3 nach dem dritten Tor von Melina Faath in Folge, das sah gut aus für die Tigerinnen im jüngsten Heimspiel gegen den Tabellendritten TSG Mainz-Bretzenheim II. Faath traf viermal, Larissa Alfs steuerte 6/4 Tore bei, Lea Haßinger drei, von sechs Spielerinnen kam je ein Tor. Das reichte nicht. Die Gäste hielten das 8:12 dagegen und legten nach dem 13:15 mit dem 13:19 (38.) den Grundstein für ihren 26:19-Sieg. Damit blieben die Tigerinnen (10:30 Punkte) auf dem zehnten Platz. Auf den Abstiegsrängen: HC Koblenz (8:32) und HSV Sobernheim (4:34). Seit dem 26:26 in Bad Sobernheim fällt Laura Klein verletzt aus.

Vorteil für die Südpfälzerinnen: Der direkte Vergleich mit Koblenz spricht für sie. Sie haben das schwerste Restprogramm. „Jetzt wird es natürlich ganz, ganz schwer“ in Haßloch, „vielleicht geht gegen Marpingen noch was“, überlegt Hörner. Spitzenreiter TSG Haßloch ist der nächste Gegner am 21. März, dann geht es gegen den Tabellenzweiten HSG Marpingen-Alsweiler, der aus eigener Kraft nicht mehr Meister werden kann. Zur Planung sagte Hörner, die Mannschaft bleibe im Großen und Ganzen zusammen. Sinah Clos wechsle zur HSG Landau/Land zurück, Seline Müller komme wieder vom TuS Heiligenstein. Ihm fehlt in den nächsten Spielen auch Mona Reichling.