Zum letzten Saisonspiel der Südpfalz-Tigerinnen gilt es für einige, Abschied zu nehmen. Der Trainer aber bleibt.

Mit einer 31:42 (18:21)-Niederlage gegen den Vizemeister HSG DJK Marpingen-Alsweiler beschließen die Südpfalz-Tigerinnen die Saison in der Handball-Regionalliga Südwest der Frauen auf Rang zehn. Der Klassenverbleib stand schon vorher fest.

„Ein typisches letztes Saisonspiel, in dem es um nichts mehr geht“, befand Trainer Christian Hörner. Vor dem Spiel gab es Verabschiedungen.

Beim 4:10 nach zwölf Minuten drohte schon ein frühes Debakel, dann besannen sich die Tigerinnen ihrer Stärken. „Ab da ist es richtig gut gelaufen. Wir sind in der Abwehr offensiver raus und haben mehr Körperkontakt gesucht, damit wir Marpingen nicht mehr ins Tempospiel kommen lassen“, so Hörner, dessen Mannschaft Tor um Tor aufholte und kurz nach der Halbzeit durch Rebecca Vollmer den 20:21-Anschluss erzielte.

Vier Gegentreffer in Folge

Diese Intensität konnten die Gastgeberinnen nicht halten. Sie kassierten vier Tore in Folge, beim 25:35 (48.) wurde der Rückstand zweistellig. „Dass wir das Tempo, auch weil wir personell eingeschränkt sind, nicht über 60 Minuten gehen können, wusste ich. Wir haben immer wieder Hänger drin und bekommen viele einfache Tore, auch über den Kreis. Manches darf da nicht passieren. Aber es war trotzdem okay. Wir wollten das Spiel anständig über die Bühne kriegen, ohne irgendetwas zu riskieren. Das haben wir getan“, bilanzierte Hörner, der das Team in der Winterpause übernommen hatte und auch nächste Saison betreuen wird.

Beste Torschützin war Filine Allmeier mit sieben Treffern, gefolgt von Mara Kuhn mit fünf. In ihrem letzten Spiel gefiel Cotrainerin Julia Sefrin, die mehrmals als Spielerin einsprang, mit zwei Toren und geschickten Kreisanspielen. Sie wird zukünftig die weibliche B-Jugend betreuen.

Sinah Aline Clos kehrt zur HSG Landau/Land zurück. Bereits während der Saison wechselte Annalena Seibel zu ihrem Heimatverein TV Hauenstein, der die Saison in der Oberliga als Letzter beendet. Ebenso verabschiedet wurde Betreuerin Nicole Reichling.