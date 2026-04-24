Die Südpfalz Tiger müssen am Samstag bei der HSG Rhein-Nahe Bingen antreten. Mit denen haben sie noch eine Rechnung offen.

Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen Dansenberg und dem damit verbundenen Klassenerhalt in der Handball-Regionalliga Südwest können die Südpfalz Tiger am Samstag um 18.30 Uhr bei der HSG Rhein-Nahe Bingen befreit aufspielen. An der Herangehensweise ändere der Tabellenstand nichts, wie Tiger-Trainer Jochen Werling betont: „Auch wenn für sie nach oben nichts mehr geht, werden sie das Spiel keinesfalls abschenken. Dass wir sie mit einem Sieg überholen können, sollte Motivation genug sein.“ Sein Team belegt Rang Sieben, die Rheinhessen sind Fünfter. Außerdem gelte es, die 19:20-Hinspielniederlage auszumerzen.

„Das war die ärgerlichste Niederlage der ganzen Saison. Wir hatten es uns selbst zuzuschreiben, weil wir haufenweise Chancen vergaben“, erinnert sich Werling. An Unterstützung wird es nicht mangeln: Die Tiger fahren mit zwei Fanbussen nach Bingen. „Einfach der Wahnsinn, was unsere Fans wieder auf die Beine stellen. Meine Mannschaft hat sich das verdient“, so Werling.