Die Atmosphäre ist grandios. Dennoch verlieren die Südpfalz-Tiger gegen TuS Dansenberg. Die Technik spielt einen Streich. Was den Einheimischen das Tore werfen so schwer macht. Zudem geben sie einen großen Vorteil her.

Da wäre mehr drin gewesen: Beim 19:23 (9:11) in der Handball-Regionalliga RPS gegen Drittliga-Absteiger TuS Dansenberg