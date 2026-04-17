Letzte Chance für Dansenberg oder endgültige Rettung für die Südpfalz Tiger? Das Regionalliga-Duell birgt Brisanz.

Wenn am Sonntagabend um 18 in Bellheim die Südpfalz Tiger in der Handball-Regionalliga Südwest den TuS Dansenberg empfangen, geht es für beide Mannschaften am drittletzten Spieltag noch um viel. Die Westpfälzer stehen auf Rang elf, dem ersten Nichtabstiegsplatz. Oder doch nicht? Der Blick geht auch in die Zweite Bundesliga.Die Tiger sind Achter, mit vier Punkten Vorsprung auf Dansenberg, die jedoch ein Spiel weniger haben. „Wenn wir gewinnen, können Sie uns nicht mehr einholen“, weiß Tiger-Trainer Jochen Werling. „Wir wollen die Saison ja auch ordentlich beschließen. Trotzdem gilt es primär, mindestens Zehnter zu werden, damit wir auch rechnerisch alles klar machen.“

Stand jetzt kommen in Haßloch und Homburg zwei Absteiger aus der Dritten Liga, was drei Absteiger aus der Regionalliga, die bereits feststehen, bedeuten würde. Was, wenn die Eulen Ludwigshafen, die die vergangenen fünf Spiele verloren und nur drei Punkte Vorsprung zum ersten Abstiegsplatz haben, aus der Zweiten Bundesliga absteigen? Dann müsste auch die Zweitvertretung der Eulen in die Regionalliga, was auch für Rang elf den Abstieg bedeuten würde.

„Deshalb wollen wir mit aller Macht die zwei Punkte holen, damit der Drops endgültig gelutscht ist“, sagt Werling, der sich mit gemischten Gefühlen an den 31:29-Hinspielsieg erinnert: „Wir lagen mit sechs Toren hinten und haben danach eine großartige Mentalität gezeigt. Aber vorher war es äußerst schwach. Wir sind gewarnt.“

In der Westpfalz haben sie sich Ausschnitte aus dem Hinspiel nochmals angeschaut. „Das hätten wir auch für uns gestalten können. Gegen die Tiger ist es, gerade wegen ihrer Abwehr, äußerst unangenehm zu spielen“, sagt Trainer Patrick Schulze, den ganz andere Sorgen plagen. Zuletzt mussten sie das Spiel gegen Bingen wegen Personalnot verlegen. Höchststrafe? „Ja, da muss man aber halt einfach durch.“ Und am Sonntag? „Wir können antreten. Auch wenn es nicht wirklich besser aussieht.“

Neben mehreren Langzeitverletzten ist auch Ben Kölsch fraglich. Womöglich werde der Rückraum wieder aus A-Jugendlichen bestehen. Sie schlossen die Meisterrunde als Zweiter ab. Zufrieden mit der Runde sind sie beim Traditionsverein „absolut nicht“, wie Schulze erklärt, dessen jüngerer Bruder Alexander in der Zweiten Liga beim TuS N-Lübbecke spielt: „Nach dem Abstieg aus der dritten Liga vor zwei Jahren sind wir immer noch im Umbruch. Wir setzen jetzt nur noch auf Eigengewächse. Da merkt man halt schon, dass noch Erfahrung fehlt. Vieles ist eben nicht optimal gelaufen.“

In der Winterpause war zudem bekannt geworden, dass Trainer Theo Megalooikonomou im Sommer zum TV Homburg wechselt. Die Trennung wurde jedoch kurz darauf schon vollzogen. Schulze und der sportliche Leiter Ivan Vukas übernahmen und werden das Team auch nächste Runde betreuen. Finanzielle Luftsprünge wie vor ein paar Jahren, als man versuchte, in die Zweite Liga aufzusteigen, soll es keine mehr geben.

Bei den Tigern treibt man die Personalplanung weiter voran. Arne Schäfer verlässt den Verein nach neun Jahren Richtung HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Frank Gerbershagen, der bisher die zweite Mannschaft und die A-Jugend betreute, hört auf und trainiert künftig die Damen der HSG St.Leon/Reilingen, die gerade aus der Dritten Liga abgestiegen sind. Patrick Geiger übernimmt die A-Jugend. Patrik Sefrin, der lange in der ersten spielte, coacht zukünftig die zweite Mannschaft, in der er noch „etwas mitspielen“ wolle.