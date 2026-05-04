Während eines letzten Saisonspiels, in dem es um nichts mehr geht, verschieben sich mit fortlaufender Spieldauer oftmals die Prioritäten auf die Abschiede danach.

So auch am Samstag geschehen, als die Südpfalz Tiger vor 250 Zuschauern mit 28:37 (13:16) gegen die HSG Kastellaun/Simmern verloren und die Saison in der Handball-Regionalliga Südwest auf Rang Sieben beenden.

Die Gäste, denen bereits vor dem Spiel Rang Vier nicht mehr zu nehmen war, machten den konzentrierteren Eindruck. Sie gingen in Führung, bevor Arne Schäfer, dem in seinem letzten Spiel für die Tiger die Motivation, sich bestmöglich zu verabschieden, anzumerken war, ausglich. Es sollte der letzte Gleichstand werden. Bereits beim 6:10 nach 17 Minuten machte Tiger-Torwart Mika Schwenken Platz für Timo Bauchhenß. Ihm halfen seine Vorderleute genauso wenig. Es lief nicht mehr viel zusammen.

Beide Mannschaften gaben, wie in letzten Saisonspielen, ohne, auf beiden Seiten, größere Relevanz, dem ganzen Kader möglichst viel Spielzeit. Die Gäste brachten Moritz Brand ins Tor, der das Spiel endgültig in Richtung der Hunsrücker lenkte und in 30 Minute starke 13 Bälle hielt. Beim 17:20 durch Stefan Job hatten die Tiger mehrmals die Chance, auf zwei Tore aufzuschließen, fabrizierten aber zu viele technische Fehler. Kamen sie doch mal durch, scheiterten sie am Torhüter. Die Gäste zogen auf 17:24 davon, bevor Florian Bauchhenß nach fünfminütiger Torflaute den Bann brach und das 18:24 erzielte. Selbst wenn sie konzentrierter gewesen wären: Zu gut waren die Einzelspieler der Gäste. Langsam, aber sicher trudelte das Spiel nun endgültig aus. Lichtblicke: In ihren letzten Spielen erzielten Patrik Sefrin und Arne Schäfer jeweils drei und Stefan Job sieben Tore.

Längst waren die Gedanken aller Beteiligten auf die Ehrungen nach dem Spiel gerichtet. Drei Korsettstangen, die allesamt stehende Ovationen bekamen, werden in der nächsten Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Nach neun Jahren verlässt Spielmacher Arne Schäfer, der sich auch als Jugendtrainer engagierte, die Tiger in Richtung HSG Dudenhofen/Schifferstadt. „Ich habe mich für die HSG entschieden, um mich sportlich in einem anderen Spielsystem weiterzuentwickeln. Ich habe die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu sammeln und kenne viele Spieler bereits seit meiner Jugend. Die Zeit bei den Tigern habe ich sehr geschätzt. Aber jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt für eine neue Herausforderung“, so der 25-jährige. Spielführer Florian Bauchhenß bedauerte: „Es fällt schon schwer, da wir einige sind, die zusammenspielten, seit sie 17 sind.“

Bei Patrik Sefrin, den Tiger-Trainer Jochen Werling als einen „sehr angenehmen Zeitgenossen“ bezeichnet, hob Teammanager Jörg Keipert die Bedeutung von ihm, der seit frühester Kindheit in Bellheim und der späteren Spielgemeinschaft aktiv ist, seinen Eltern und seiner jüngeren Schwester für die Tiger heraus. „Man kann sich die erste Mannschaft eigentlich gar nicht ohne „Sef“ vorstellen. Er hatte, vor allem für die jüngeren Spieler, stets ein offenes Ohr und war zu jeder Zeit ein ganz wichtiger Bestandteil der Mannschaft“, so Bauchhenß. Sefrin wird zukünftig die zweite Mannschaft betreuen.

Als „vom Bäcker zu uns“ bezeichnete Bauchhenß das, was vor zwei Jahren drei Spiele vor Saisonende passierte. Stefan Job war mit seinem Sohn in der Bäckerei, als ihn jemand um Hilfe bat. Job, der zehn Jahre in der dritten Liga in Hochdorf und Haßloch spielte, werde gebraucht. Die Tiger steckten im Abstiegskampf und hatten personelle Probleme. Job bot dem damaligen Trainer Christian Job seine Hilfe an und trug maßgeblich zum Klassenerhalt bei. Nach Saisonende verblüffte er die Verantwortlichen, noch ein Jahr dranzuhängen. Ein Jahr später: Wieder die Verabschiedung, wieder eine jubelnde Spiegelbachhalle, als er noch eine weitere Saison bekanntgab. „Dass einer so lange höherklassig spielt und nach einer Pause sich nochmal zwei Jahre in den Dienst seines Heimatvereins stellt, ist nicht hoch genug zu bewerten“, führte Jörg Keipert aus. Und fragte durchs Mikrofon: „Stefan, hast Du uns wieder was zu sagen?“ Gelächter. Nein, der Ottersheimer hört endgültig auf.