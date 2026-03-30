„Geht das schon wieder los?“, fragt sich mancher Zuschauer. Die Südpfalz-Tiger kommen einmal mehr schwach in ein Regionalliga-Spiel. Den Trainer sorgt das nicht.

Die Südpfalz-Tiger ließen sich leicht überrumpeln, scheiterten vorne mehrmals an Torwart Alexander Klapthor, lagen gegen HB Mülheim-Urmitz mit 0:3 nach drei Minuten und 3:6 nach elf Minuten hinten. Doch sie gewannen das Heimspiel in der Handball-Regionalliga Südwest.

Tiger-Trainer Jochen Werling hatte angeblich keine Sorge: „Wir hatten eine richtig gute Körpersprache. Man hat gemerkt, dass die Jungs wollten.“ Seine Mannschaft befreite sich, gewann mit 36:31 (19:18) und rückte auf den achten Platz vor.

Schäfer gelingt die Führung

Spielmacher Arne Schäfer brachte die Mannschaft zurück ins Spiel. Mehrmals brach er durch die Abwehrreihe, ein Anspiel auf Kreisläufer Stefan Job führte zum 6:8. Dazu eine aufmerksame Abwehrreihe, die zwei Mülheimer technische Fehler bestrafte. Jan Gerbershagen zum 7:8, Job mit dem 8:8, wieder Schäfer zur 9:8-Führung (17.). „Sie haben die Angriffe sehr lange gespielt, dann pennt einer, und wir geben den Torhütern wenig Unterstützung. Aber wir haben dann deren Fehler konsequent ausgenutzt“, sagte Schäfer, den die Mülheimer Abwehr nicht in den Griff bekam. Er machte das 12:11 in Unterzahl. Die Tiger ließen drei Tore folgen und führten durch Joshua Lohmann mit 15:11 (23.).

„Wir sind die letzten Wochen immer wieder personell gebeutelt und spielen teilweise in Formationen zusammen, die wir so nicht kennen“, bedauerte Gästetrainer Frank Knipp. Einem war das alles egal: Arne Schäfer. Er brach wieder durch zum 16:12. „Wir spielen jetzt seit vier Jahren gegeneinander, da kennt man sich. Als kleiner, wendiger Spieler sieht man dann schon die Lücken, wo man erfolgreich durchkommen könnte“, so Schäfer, der nach seinem sechsten Tor zum 18:14 (26.) das Feld verließ. „Ich konnte nicht mehr und musste mal durchschnaufen.“ Er machte Platz für Jan Gerbershagen.

Tiger erneut im Hintertreffen

Nachdem sich Mülheim schon Ende der ersten Hälfte wieder in Spiel gebracht hatte (18:17), zeigten sich halbzeitübergreifend Parallelen zum Spielbeginn: Die Tiger scheiterten mehrmals unvorbereitet am Torhüter, ließen ihren eigenen Timo Bauchhenß, der für Mika Schwenken kam, allzu oft allein. „Beide Abwehrreihen haben lange Zeit nicht geglänzt“, erkannte Werling, dessen Mannen nach 35 Minuten mit 21:22 ins Hintertreffen gerieten. Aber sie ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Jan Gerbershagen mit dem 25:23 (41.), Marc Wendler, der wie Schäfer und Gerbershagen sechs Tore erzielte, mit dem 29:27 (46.).

Es wurde zum Krimi, in dem die Gäste zum 29:29 ausglichen. Crunchtime, noch acht Minuten. Jetzt war auch Mika Schwenken im Spiel, der für den glücklosen Bauchhenß wieder ins Tor ging. Er vernagelte seinen Kasten, bekam über sechs Minuten kein Gegentor. Seine Vorderleute machten fünf Tore mit dem starken Wendler, der zweimal innerhalb 30 Sekunden zum 34:29 traf und auch den Endstand herstellte.

„Es war ein ansehnliches Spiel. Leider haben wir mehrmals die Chance zum 30. Tor, bewahren aber keinen kühlen Kopf“, klagt der Gästetrainer. Jochen Werling zeigte sich hochzufrieden: „Wir standen immer stabil, sind positiv geblieben und haben unser Ding gespielt. Wir haben im Angriff über 60 Minuten gute Lösungen gefunden, das war für mich entscheidend.“ Am 11. April treten die Tiger bei der SG Zweibrücken an.