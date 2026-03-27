„Das war sehr enttäuschend und wir wissen, dass das nicht mehr vorkommen darf“, sagt Jochen Werling im Blick auf die 26:34-Derbyklatsche der Südpfalz-Tiger in der Handball-Regionalliga gegen die HSG Dudenhofen/ Schifferstadt. Nach der unterirdischen Leistung sieht der Cheftrainer sein Team am Sonntag um 18 Uhr gegen HB Mülheim-Urmitz in der Pflicht.

„Der Verein hat einen gewissen Anspruch an uns. Den haben wir natürlich auch an uns selbst. Da darf ein Spiel niemals so in die Binsen gehen“, wurmt den Trainer das, was vor zwei Wochen passierte. Der Gegner zog an den Tigern vorbei, die auf Rang neun rutschten.

Kein sinnbefreites Straftraining

Ist das erste Training danach normal abgelaufen oder hat der Trainer draufgehauen? „Wir betreiben diesen Sport alle aus Spaß. Deshalb bin ich auch kein Freund davon, auf die Jungs einzuprügeln oder ein sinnbefreites Straftraining zu machen. Wichtig ist, dass Dinge, die nicht laufen, ganz klar benannt werden“, sagt Werling. Vor dem Hinspiel gegen Mülheim standen die Tiger auf Rang drei, spielten vor allem auswärts stark auf. Der Schlendrian schlich sich sein. Die 33:35-Niederlage, die Tiger hatten mit 25:21 geführt, markierte eine Art Wendepunkt. Jahresübergreifend setzte es fünf Niederlagen aus den nächsten sechs Spielen.

Werling sieht Zusammenhänge zur derzeitigen Situation, in der sich eine innere Zufriedenheit breit gemacht habe: „Das habe ich ihnen klar gesagt: Damals waren wir in der Woche vorher drei Feldspieler im Training und dann kam das dabei raus. Das war schon so ein Fingerzeig, dass es so einfach nicht geht.“ Er ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft die richtigen Schlüsse zieht: „Wir waren jetzt annähernd vollzählig. Jeder ist bereit, es besser als in den letzten Spielen zu machen. Wir wollen die Runde nicht einfach ausklingen lassen und die Spiele nur spielen, damit sie gespielt sind.“

Bauchhenß: „Das war peinlich“

Florian Bauchhenß ist Kapitän der Mannschaft und sieht sich in der Pflicht, in diesen Situationen Verantwortung zu übernehmen: „Ich habe nicht viel gespielt“ gegen Dudenhofen „und es daher von außen gesehen. Da hat das letzte Feuer gefehlt. Die Art und Weise, uns dann so abkoffern zu lassen, geht gar nicht. Das war peinlich“, so der 26-jährige, dem eine Ellenbogenverletzung zu schaffen macht. „Ich war mehrmals beim Physio und habe auch gut trainiert. Jetzt zwickt es aber wieder.“ Bauchhenß zieht für sich ein gemischtes Fazit: „In der Abwehr passt es. Da habe ich viele Spielanteile und bin mit meiner Leistung auch zufrieden.“ Anders in der Offensive, erklärt der Ottersheimer: „Da bin ich mit meiner Spielzeit und meiner Leistung nicht gerade happy. Klar würde ich gerne mehr spielen. Ich weiß aber auch, dass mir derzeit die Durchschlagskraft fehlt, die es dazu benötigt.“

Der Tabellenletzte TV Offenbach spielt an diesem Samstag um 18 Uhr auswärts gegen den HV Vallendar. Der Spitzenreiter hat in der Runde nur einmal verloren, Ende September in Kastellaun.