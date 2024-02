Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Südpfalz Tiger verlieren in der Oberliga vor 200 Zuschauern gegen die HF Illtal und bleiben auf Rang 13 hängen. Dabei scheitern sie an des Gegners Spielweise – und an sich selbst.

Die Luft bleibt dünn für die Südpfalz Tiger in der Handball-Oberliga. Trainer Christian Job nach dem 29:36 (14:16) gegen die HF Illtal: „Sie haben ihr Spiel perfekt durchgebracht