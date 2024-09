Die Südpfalz-Tiger sind am Sonntagabend mit einer Niederlage in der Handball-Regionalliga RPS gestartet (19:23 gegen Absteiger TuS KL-Dansenberg), der TV Offenbach verlor bei der HG Saarlouis II mit 27:34 (12:18). TVO-Trainer Tobias Job: „Leider ist genau das eingetreten, was wir eigentlich nicht wollten. Wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen und haben so einen Gegner aufgebaut, der das dann auch clever gemacht hat.“ Nach dem 12:10 setzte sich Saarlouis ab (16:10). „Die Sachen, die wir uns vorgenommen hatten, haben wir leider nicht umgesetzt bekommen. Es war sehr viel Stückwerk dabei, technische Fehler, die dann auch eiskalt bestraft wurden“, sagte Job. Leidenschaft und Wille habe seine Mannschaft etwas vermissen lassen. Luca Metz (6) und Andreas Jagenow (4) waren die besten Schützen des TVO, der acht Zeitstrafen zu schlucken hatte bei einem wachsenden Rückstand: 14:21, 20:29.