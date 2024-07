Valentin Lösch vom BASF TC Ludwigshafen hat bei den Südpfalz Open in Winden das Viertelfinale erreicht. Nach seinem 6:1, 6:0 in knapp 80 Minuten gegen Iso Mukhtorov (TC Heilbronn) sollte der Neupotzer im Achtelfinale heute gegen den an vier gesetzten Kent Müller vom TEC Waldau spielen, doch der muss im heimischen Regionalligateam aushelfen. Nächster Gegner des 17-Jährigen könnte heute um 14.30 Uhr der an eins gesetzte Amar Tahirovic (SV Böblingen) sein, der um 10 Uhr ins Ranglistenturnier um 2000 Euro Preisgeld einsteigt. Cedric Kaufmann (Mannheimer TSG) schlug den Herxheimer Tobias Waldmann mit 6:0, 6:2. Halbfinals (11.30 Uhr) und Endspiel (15.30 Uhr) am Sonntag. Lösch, Schüler des Goethe-Gymnasium in Germersheim, hatte am Freitag den Eindruck, dass Mukhtorov körperlich angeschlagen war.