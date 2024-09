In der Südpfalz starten zehn Mannschaften in die neue Saison, darunter ein Frauenteam mit einem besonderen Handicap.

Zehn Mannschaften aus fünf Südpfälzer „Korbjäger-Vereinen“ starten in die neue Meisterschaftsrunde. Aufgeteilt in sechs verschiedene Levels – von der Regionalliga bis in die B-Klasse. Die Edenkoben Town Eagles kreisten in der vergangenen Runde über neuem Revier. Die Adler wollen nun zum Höhenflug ansetzen.

Der sechste Südpfälzer Basketballclub, der TV Rheinzabern, meldet wie in den Vorjahren kein Team im Erwachsenenbereich. Größter Zuschauermagnet in der Südpfalz ist seit Jahren der TV Bad Bergzabern, der gleich mit zwei Mannschaften auf einem hohen Niveau über die Landesgrenzen hinaus auf Korbjagd geht – die Damen nach einer starken Saison als Aufsteiger erneut in der Oberliga, in der die besten saarländischen und rheinland-pfälzischen Vereine ihre Kräfte messen. Und mit dem Herrenteam in der Zweiten Regionalliga Südwest – mit Begegnungen auf Topniveau gegen starke Mannschaften aus den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Namhafte Basketballadressen wie Eintracht Frankfurt, MTV Kronberg, Baskets Limburg, TV Langen, TG Hanau, Gießen 46ers und ASC Mainz geben in der kommenden Runde ihre Visitenkarte in der Südpfalz ab, werden wieder Zuschauer aus Nah und Fern in die Kurstadt bringen. Auch die TVB-Mädels werden auf Clubs mit klangvollen Namen treffen: Trier, Linz, Horchheim, Saarbrücken, Saarlouis – absolute „Basketball-Hotspots“ im Frauenbereich. Der „Dorfclub“ von der Weinstraße will in der Spielrunde 2024/2025 erneut große Gegner ärgern.

Eagles in der B-Klasse

Am anderen Ende der großen Bandbreite mit sechs Klassen Unterschied gehen unter anderen die Edenkoben Town Eagles in der B-Klasse an den Start. Das mit genau so großer Leidenschaft wie im „äußersten Süden“ die Kurstadt-Korbjäger. Die Idee entstand in der Schule. Aus der Leidenschaft zur Korbjagd im Sportunterricht wurde schließlich eine neue Basketballadresse auf der südpfälzischen Landkarte aus der Taufe gehoben, die vergangene Runde in der untersten Spielklasse ihre Premiere gefeiert hat. Das mit großem Erfolg: Auf Anhieb schafften die südpfälzischen „Adler“ mit vier Siegen aus insgesamt sechs Partien den zweiten Tabellenplatz hinter den Kaiserslautern Thunderbolts. „Wir freuen uns, kommende Runde wieder in der B-Klasse mit unserem Trainer Tim Schwartz aufzulaufen“, sagt Jonas Kljajic, Abteilungsleiter und Kapitän von Edenkobens Korbjägern, die sich nach vielen „Trockentrainingseinheiten“ ab November auf den Wettkampf in der nun größeren Sechser-Liga und auch auf die Südpfalz-Derbys gegen den TV Wörth II freuen. Kljajic: „Ziel für diese Saison ist es, noch mehr Spieler zu rekrutieren, noch erfolgreicher zu werden und dann später in der A Klasse durchzustarten.

Neue Gesichter in Germersheim

Zwischen der Regionalliga und der untersten Klasse liegen einige Spielklassen, unter anderem auch die Landesliga – die erste verbandsübergreifende Spielklasse mit Mannschaften aus den Bezirken Pfalz und Rheinhessen. Nach dem siebten Platz in der Saison 2024/2024 und dem souverän erreichten Klassenverbleib ist in dieser Umgebung heuer wieder die TS Germersheim dabei – mit einigen neuen Gesichtern. Wie Marvin Ogidi, der von Mertcan Karagöz die Abteilungsleitung übernommen hat. Ogidi engagierte sich zuvor bereits als stellvertretender „Germersheimer Basketballchef“. „Unsere Herrenmannschaft geht unter der Regie von Andreas Neideck in der Landesliga an den Start. Er ist ein sehr erfahrener Trainer. Unser Ziel ist es, mindestens den Klassenverbleib zu sichern“, sagt der neue Mann am Regiepult. „Es dreht sich bei uns aber nicht nur alles um die Herrenmannschaft: Zusätzlich spielen wir mit unserer männlichen U18 in der Landesliga. Außerdem haben wir eine männliche U14-Jugend für die nächste Saison gemeldet. Insgesamt sind rund 50 Korbjäger bei uns im Spielbetrieb aktiv. Mit unseren Minis kommen wir locker auf 80 Personen.“ Für die U40-Meisterschaften habe sein Verein, wie Ogidi weiter ausführt, eine Spielgemeinschaft mit den Towers aus Speyer gegründet.

Bei den Damen gibt’s nur zwei Mannschaften in der Region: Neben dem am höchsten spielenden Oberligisten aus Bad Bergzabern sammelt der BBV Landau nach einem guten dritten Platz in der vergangenen Meisterschaftsrunde auch jetzt in der höheren, leistungsorientierten Landesliga I fleißig Punkte und Körbe.

Weite Fahrten

Mit einem besonderen Handicap für die Gartenstädterinnen: Da wenig Teams aus der näheren Umgebung wie aus Neustadt, Deidesheim, Maxdorf, Speyer oder direkt aus der Südpfalz in dieser Klasse am Start sind, wird es durchweg weite Auswärtsfahrten geben. Der einzige Pfalz-Vertreter kommt aus Kaiserslautern, alle anderen Gegner sind aus Rheinhessen. Nach ihrem Abstieg aus der Landesliga starten die BBV-Herren einen „Neuanfang“ in der Bezirksliga, in der es zu den Lokalduellen gegen den TV Wörth kommen wird.

Information

Die Südpfälzer Vereine und ihre Teams in den Basketball-Klassen:

Herren: Zweite Regionalliga: TV Bad Bergzabern;

Landesliga: TS Germersheim;

Bezirksliga: BBV Landau, TV 03 Wörth;

A-Klasse: BBV Landau II, TV Bad Bergzabern II;

B-Klasse: Edenkoben Town Eagles, TV 03 Wörth II.

Damen: Oberliga: TV Bad Bergzabern;

Landesliga I: BBV Landau.