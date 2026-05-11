Aus Hochstadt nach Stuttgart: Marlon Faß spielt in der Regionalliga Südwest bei den „Kickers“ eine gute Runde. Die Fans honorieren das.

Die Fans der Stuttgarter Kickers haben den gebürtigen Hochstadter Marlon Faß zum „Spieler des Monats April“ gewählt. Der von Dynamo Dresden an die „Kickers“ ausgeliehene 19-jährige Mittelstürmer hatte den Stuttgarter Regionalligisten beim 5:1-Sieg gegen den FC Holzhausen aus der Verbandsliga mit vier Treffern ins Finale des Württemberg-Verbandspokals geschossen.

Gegner der „Kickers“ im Stadion an der Waldau ist am 23. Mai (15.30 Uhr) die SG Sonnenhof Großaspach. Großaspach ist Meister der Regionalliga und steigt in die dritte Liga auf. Der Sieger des Landesverbandspokals zieht in den DFB-Pokal ein. Faß spielte bis zum Sommer 2025 bei der Jugend der TSG Hoffenheim, wechselte dann nach Dresden.