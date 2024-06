Im Koblenzer Oberwerth-Stadion stehen die süddeutschen Leichtathletik-Meisterschaften für die U23 und U16 an. Viele Südpfälzer konnten sich qualifizieren, aber nur wenige werden sich vorne platzieren können. Ihm traut man es in der Gruppe U23 zu: Jerome Schwager vom TV Rheinzabern ist mit 48,73 Metern als Fünfter in der Diskusliste aufgeführt.

Der Edenkobener Julian Weis könnte sich mit einer 800-Meter-Zeit von 1:55,18 Minuten gut präsentieren. Seinen Vorlauf gut überstehen möchte TV Nußdorfs Sprinter Maxim Sorokin. 10,99 Sekunden stehen als Bestzeit in diesem Jahr zu Buche. Er wird auch in der 4 x 100 Meter-Staffel der Startgemeinschaft Nußdorf-Germersheim-Deidesheim antreten. Ronja Walthaner (TVN) nimmt mit einer diesjährigen Bestleistung von 1,67 Metern am Hochsprung teil.

In der Klasse M15 ist Speerwerfer Leon Popp aus Germersheim ein Mitfavorit. Die Qual der Wahl hatte das Nußdorfer Mehrkampftalent Anton Seitz. Er wird sich auf den Hochsprung konzentrieren, den er mit einer Höhe von 1,83 Metern anführt.