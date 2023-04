Der Jahresauftakt im Südwesten auf der Galopprennbahn in Mannheim-Seckenheim begann und endete mit einem südpfälzischen Sieg. An so einen Doppelerfolg können sich auch die älteren Turffans der Region nicht erinnern.

Zunächst gewann der sechsjährige Wallach Rum Tum Tugger des Zeiskamer Besitzertrainers Christoph Masser einen mit 5000 Euro dotierten Ausgleich IV der Kategorie F über weite 2500 Meter. Die Amazone Jaqueline Laquai aus Karlsruhe verwies in einem Herzschlagfinale dabei ausgerechnet den vierjährigen Wallach Masarati Twister auf den zweiten Platz. Der steht im Iffezheimer Stall von Gerald Geisler, für den sie jeden Tag in der Morgenarbeit reitet.

Rum Tum Tugger hat eine anstrengende Winterkampagne auf der Dortmunder Sandbahn hinter sich. Seine Bilanz: ein Sieg und vier dritte Plätze in fünf Rennen. Auf dem Weg zurück zum Absattelring gab es laute Jubelrufe und viel Applaus. „Wegen der weiten Distanz hatten wir nicht unbedingt mit einem Sieg gerechnet. Doch Jaqueline hat ihn bestens geritten und eingesetzt“, sagte Masser, der mit diesem Sieg die Führung im Turfchampionat Südwest übernommen hat. Rum Tum Tugger hat seine Gesamtgewinnsumme auf 19.600 Euro gesteigert. Der nächste Start ist am 16. April in Zweibrücken, danach geht es zur Regeneration in eine längere Pause.

Der Steinfelder Trainer Patrick Faulhaber sicherte sich die letzte Prüfung des Tages über die Sprintdistanz von 1400 Metern. Nach fünf Monaten Pause präsentierte er seine siebenjährige Stute Laura's Legacy, im Sattel saß Marie Gast aus Münchweiler – die in der Auftaktprüfung Zweite geworden war. Faulhaber hatte auch nicht mit einem Sieg gerechnet. Faulhaber hatte wegen des weichen Bodens Bedenken gehabt. Am 29. April in Saarbrücken rückt Laura's Legacy wieder in die Startbox ein.