Vor 300 Fans sicherte sich der TuS Frankweiler/Gleisweiler durch einen 5:0 (1:0)-Erfolg über den FC Phönix Bellheim den Südpfalz-Kreispokal der Ü32-Senioren.

Bei einem Eigentor von Max Maier sorgten Tobias Schwartz, Andreas Gusenbauer, Luca Anders und Marcel Zimmermann erst nach der Pause für einen klaren Sieg. Viel Lob für die Spielleitung bekam Lokalmatador Tobias Petry, der in der Anfangsphase gegen den Bellheimer Sven Frey eine Zeitstrafe verhängte.

Spannender ging es beim Ü40-Finale zu. Die früheren Oberligakeeper Sascha Pfirrmann (SG Neuburg/Berg) und Christoph Gadinger ( SG Rohrbach/ Steinweiler/ Impflingen) hielten ihren Kasten in der regulären Spielzeit sauber. Das Elfmeterschießen gewannen die Rohrbacher mit 6:5, Frank Pfalzgraf verwandelte den entscheidenden Elfer. Der Rohrbacher Matthias Gräbner sah an seinem Geburtstag Gelb-Rot, der Neuburger Michael Reinhard quittierte eine Zeitstrafe.

Die Rohrbacher sicherten sich auch den Ü40-Titel auf Kleinfeld durch ein 10:9, ebenfalls nach Elfmeterschießen gegen die Neuburger. In Herxheimweyher feierten die Senioren der SG Rheinzabern/Jockgrim/Neupotz einen Doppelerfolg.

Den Ü50-Wettbewerb gewann sie durch einen 6:5-Sieg nach Elfmeterschießen gegen die SG Hochstadt/Zeiskam. Dirk Schellenberger verwandelte den entscheidenden Penalty, nach der regulären Spielzeit stand es 1:1 durch die Führung seines Teamkollegen Frank Goldate und den Ausgleich von Thorsten Sandmeyer. Bei der in Turnierform ausgetragenen Ü60-Endrunde holten sie 9 Punkte in vier Spielen.