Leon Bauer ist wieder da. Nach fast drei Jahren Ringpause feiert der ungeschlagene Hatzenbühler Profi, der in Heidelberg wohnt, an diesem Samstag in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen sein Comeback. Für seinen jüngeren Bruder geht die Karriere erst richtig los.

Obwohl der 24-Jährige Supermittelgewichtler Leon Bauer in seinen 19 Profiboxkämpfen schon einige Hürden meistern musste, ist er aufgeregt. „Ein Kampf ohne Aufregung ist kein Kampf.