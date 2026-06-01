Freude beim FVPM, Enttäuschung bei Landau Süd nach entscheidendem Spiel in der Aufstiegsrunde. Die Trainer hatten unterschiedliche Ansichten über den Spielverlauf.

Jubelnde und singende Maximiliansauer auf der einen Seite, enttäuschte und frustrierte Landauer auf der anderen: Nach dem 3:1-Sieg des FVP Maximiliansau gegen den SV Landau Süd im Rückspiel der Aufstiegsrunde zur Fußball-A-Klasse Südpfalz hätten die Gefühlswelten nicht unterschiedlicher sein können. Kurz danach hing am Zaun schon das Transparent „UFFSTIEG 26 MAXAU – OLE“.

Die beiden Trainer hatten zwei unterschiedliche Sichtweisen über die Partie. So meinte der Maxauer Coach Akin Özer: „Wir haben das Spiel dominiert, viele Spielanteile und etliche Möglichkeiten gehabt. Der Gegner hatte eigentlich immer nur Konterchancen. Der Sieg ist aufgrund unserer kämpferischen Leistung verdient.“ Özer hob auch hervor: „Der SV Süd Landau hat sich teuer verkauft.“ Özer blickt bereits nach vorne: In der A-Klasse wird der FVPM mit sieben Neuzugängen „aus teilweise höherklassigen Vereinen antreten.“

„Süd“-Kapitän hadert mit Chancenverwertung

Dagegen vertrat Martin Koch Senior, Trainer des SV Landau Süd, die Meinung, dass sein Team das bessere gewesen sei: „Leider haben wir das Hinspiel nach einer klaren Führung noch vergeigt. Aber wir waren auch im Rückspiel besser.“ „Süd“-Kapitän Gustav Benkler nahm die Schuld auf sich und seine Mannschaft: „Heute hat es an der Chancenverwertung gefehlt. Ich hatte allein drei dicke Chancen, aus denen ich nichts mache.“ An Moral und Kampf habe es nicht gelegen. „Die erste Halbzeit haben wir zurückhaltend gespielt, in den letzten 20 Minuten waren wir spielbestimmend, aber Maxau hat die beiden Tore gemacht“, so Benkler. Der Landauer Torjäger ärgerte sich besonders über eine, womöglich spielentscheidende Szene, in der er alleine auf den Torwart zulief: „In der habe ich den Ball nicht im Tor untergebracht.“ Das war nach einer guten Viertelstunde. Benkler wurde nach einem Ballverlust der Gastgeber mit einem Pass steil geschickt. Doch der Angreifer zielte frei vor dem Torwart am Gehäuse vorbei.

Keine Tore in Halbzeit eins

In der ersten Hälfte vergaben beide Mannschaften immer wieder Möglichkeiten. Erst in der zweiten Halbzeit kam mehr Leben ins Spiel , dazu tauschten die Trainer ihr Personal durch. In der 67. Minute war es erstmals soweit: Valdrin Berisha erzielte nach Vorlage des eingewechselten Simon Scherrer das 1:0. Mitten hinein in den Jubel der Maxauer fiel im Gegenzug durch David Horn der Ausgleich zum 1:1. In der 70. Minute ging Mohamed Yasin Saris guter Schuss aus dem Lauf über das Landauer Tor. Der Schuss von Landaus Nur El Din Samouri landete neben dem Gehäuse.

Als die Zuschauer sich beim Stand von 1:1 bereits auf ein drittes und entscheidendes Spiel auf neutralem Platz in Bad Bergzabern einstellten, traf Scherrer auf Vorlage von Pavlo Malyshko zum 2:1. In der vierminütigen Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Kaan Ali Sen den Treffer zum 3:1-Endstand.

Maximiliansauer: „Haben freier aufgespielt“

Gleich nach Spielschluss sprach der langjährige Vorsitzende des FVP, Heinz Heimbach, von einem glücklichen Sieg. „Die Landauer haben lange mitgehalten.“ Am Schluss sei es eine Kraft-Frage gewesen.

Maximiliansaus Nikolas Kyritsis, der angeschlagen ausgewechselt wurde (60.), sah ein ausgeglichenes Spiel: „Auf beiden Seiten gab es zahlreiche Chancen, die nicht genutzt wurden. Ich spreche unserer Mannschaft ein Riesenlob aus, was wir trotz der vielen Verletzungen in der ganzen Saison geleistet haben.“ Sein Mitspieler Mohamed Yasin Sari betonte: „Wir haben freier aufgespielt als im Hinspiel. Wir haben 90 Minuten gut durchgehalten und wurden am Schluss belohnt.“ Lukas Link, lange beim FC Bavaria Wörth, freute sich über den Aufstieg, bedauerte aber den Abstieg seines Ex-Clubs: „Schade, dass es kein Lokalderby in der kommenden Saison gibt. Ich hoffe, dass Wörth wieder aufsteigen wird.“