Nach 364 wettkampffreien Tagen hat Hürdensprinterin Ricarda Lobe im belgischen Gent ihr Comeback gegeben. Nach zwei Seuchenjahren mit einer Schockdiagnose ist die mehrfache deutsche Meisterin zuversichtlich, zu alter Stärke zurückzufinden. Dennis Bachmann sprach sie darauf an, was in diesem Jahr möglich ist.

Ricarda, wie geht es Ihnen?

Gut. Ich muss aber schon sagen, dass die letzten zwei Jahre mit gerade mal fünf Wettkämpfen verdammt hart waren in dem Sinne, dass man immer