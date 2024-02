Die TSG Palatina Landau hat zwei Vizemeisterpaare in ihren Reihen. Der Verein hatte bei den Meisterschaften des Tanzsportverbands Rheinland-Pfalz in Grünstand einen großen Fanblock vor Ort. Saiya Chehami und Paul Costeniuc gingen in ihrem zweiten gemeinsamen Turnier in der Klasse Junioren II D Latein (14-15 Jahre) an den Start. Sie gewannen

den Cha-Cha-Cha, belegten Platz zwei in den Tänzen Rumba und Jive und waren Vizelandesmeister. In der Altersklasse Jugend (16-18 Jahre) traten Andrea Costeniuc und Alexander Skrzypek in der zweithöchsten Klasse, der Jugend B Latein, an. Trotz gesundheitlicher Herausforderungen kämpften sich die beiden stark durch das Turnier und zeigten rhythmisches und spritziges Tanzen. Ihre Energie wurde belohnt. Sie nahmen ebenfalls die Silbermedaille mit.