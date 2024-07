Leichtathleten des TV Nußdorf machten die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften U20/U16 in Ingelheim in vielen Fällen zu ihren. Sie gewannen zehn Titel. Ein Fehlstart verhinderte mehr.

In guter Verfassung präsentierte sich Konstantin Kugler in der Klasse U20. Er ist Landesmeister über 200 Meter in 23,72 Sekunden und Vizemeister mit 6,34 Metern im Weitsprung. Dazu kam der vierte Platz im 100-Meter-Finale mit Bestleistung 11,69 Sekunden. Teamkollege Maxim Sorokin lief im Vorlauf die schnellste 100-Meter-Zeit (11,13), wurde aber im Finale disqualifiziert.

Luca Andres vom TVN überraschte mit einer tollen Weitsprungserie und dem Titel mit 6,46 Metern, nachdem er gleich zu Beginn des Wettkampftages die 110 Meter Hürden in 15,82 Sekunden für sich entscheiden hatte. Frederik Bender, der noch der U18 angehört, überbot im Dreisprung als Titelträger erstmals die Zwölf-Meter-Marke: 12,01.

Die 4 x 100 Meter-Staffel der StG Nußdorf-Germersheim-Deidesheim ist auf die deutschen U20-Meisterschaften in Koblenz gut vorbereitet. Konstantin Kugler, Maxim Sorokin, Constantin Reiß und Linus Valnion siegten in 42,80 Sekunden. Der einzige Gegner gab auf.

Konzentration auf DM

Jerome Schwager vom TV Rheinzabern gewann den Diskuswurf mit 47,67 Metern und kann sich nun ganz auf die „Deutschen“ konzentrieren, für die er mit 51,98 Metern gemeldet ist.

Eine knappe Entscheidung gab es im 1500-Meter-Rennen zwischen dem 19-jährigen Tim Fuhrmann aus Cochem (4:19,76 Minuten) und dem zwei Jahre jüngeren Moritz Götten von der Landau Running-Company (4:20,45). Über 3000 Meter lief Tim Müller von der LG Rülzheim in 9:34,82 Minuten auf den dritten Platz.

Leo Naumer vom LCO Edenkoben holte sich mit 1,73 Metern im Hochsprung den zweiten und über 400 Meter Lauf in 52,59 Sekunden den dritten Platz. Constantin Reiß von der TS Germersheim stellte über 400 Meter in 52,64 eine Bestzeit als U18 auf.

Ronja Walthaner (TVN) sprang 5,31 Meter weit, einen Zentimeter weniger als die Siegerin. Die noch jüngere Lea Braun (LCO Edenkoben) belegte mit 31,91 Metern im Diskuswurf den dritten Platz.

Qualifikation für Koblenz

In der Gruppe M15 belegte Anton Seitz vom TVN in 11,56 Sekunden den zweiten Rang über die 80 Meter Hürden hinter Philip Kreusch vom ASV Landau, der in 11,46 nur knapp die Norm für Koblenz verpasste. Seitz siegte anschließend mit 6,01 Metern im Weitsprung und 1,75 Metern im Hochsprung. Einen unerwarteten Sieg holte sich das TVN-Quartett U16 mit Jonathan Günther, Anton Seitz, Aaron Weber und Johan Kliche in Bestzeit von 49,44 Sekunden. Kliche kam mit 10,11 Metern im Dreisprung auf den zweiten Platz. Der Germersheimer Leon Popp warf den Speer auf die Siegerweite von 53,49 Metern und ist ebenfalls in Koblenz dabei.

In der Gruppe M14 erreichte Landaus Mehrkämpfer Aron Tepel über die Hürden und im Kugelstoßen jeweils den zweiten Rang. Tobias Otto vom TV Wörth gewann das Diskuswerfen und war Dritter im Kugelstoßen. Pech hatte Jonathan Förster vom LCO Edenkoben im Hochsprung: Aufgrund eines Fehlversuches kam er mit 1,55 Metern auf den Silberrang.

Weitere Medaillenplätze: M14: Jan Ruschitzka vom TV Rheinzabern im Weitsprung (2.), Max Müller von der LG Rülzheim über 3000 Meter (3.). W15: Start-Ziel-Sieg von Lena Entling (TVN) über 800 Meter, Platz drei an Paula Treier über 2000 Meter, Platz zwei an Emily-Caroline Kern vom TV Rheinzabern im Hochsprung. W14: Luise Fischer vom TV Wörth hätte mit jedem ihrer Sprünge den Titel gewonnen, eingetragen wurden 5,18 Meter. Merle Weiß (TVN) überquerte im Hochsprung wie die Erste 1,50 Meter kam auf den zweiten Rang. Über die gleiche Platzierung freute sich Sylvie Bode vom TSV Kandel über 800 Meter.