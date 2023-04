Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Über 400 Fahrer gehen am Montag beim Großen Preis der Sparkasse Südpfalz in Offenbach an den Start. Der Titelverteidiger des Elite-Rennens tritt geschwächt an, im U19-Bundesliga-Rennen setzt ein Fahrer aus dem Kraichgau auf den Sprint. Und die Prominenz aus der Politik schwingt sich aufs Klapprad.

Patrick Lechners Mission, am 1.-Mai-Renntag des RV Offenbach den Titel im Radrennen für CT-Fahrer und Elite-Amateure zu verteidigen, wird keine einfache. Bis vor zwei Wochen sei er noch gut