Am Ende geht nichts mehr und nur noch die Sicherheit vor. Die Witterung meint es nicht gut mit dem MSV Herxheim. Warum das die Lokalhelden besonders hart trifft.

So richtig glückliche Gesichter fand man weder im Fahrerlager, noch beim Ausrichter im Herxheimer Waldstadion. Nachdem immer wieder kräftige Regenschauer über Herxheim gezogen waren, wurde das 127. Herxheimer Sandbahnrennen abgebrochen.

Es war nicht mehr viel zu machen, nachdem gegen 14.30 Uhr erneut ein heftiger Regenschauer einsetzte und zum wiederholten Male einen intensiven Bahndienst erfordert hätte. Zum Zeitpunkt des Abbruchs war rund ein Drittel der geplanten Rennläufe absolviert worden und mit der Prognose weitere Regenwolken auf dem Wetterradar zog die Rennleitung die Reißleine und brach die Rennveranstaltung gegen 15 Uhr ab. „Es ist schon bitter, wenn man sieht welche Arbeitsleistung für das Ganze von allen Helfern und den Standbetreibern außen herum erbracht wird“, zeigte sich der erste Vorsitzende der MSV Herxheim Marco Hammer nach dem Rennende enttäuscht, „man muss aber auch die Sicherheit der Fahrer in Betracht ziehen, die natürlich vorgeht. Mit dem Team unseres Bahndienstes kamen wir zur Entscheidung, dass die Bahn in adäquater Zeit nicht mehr herzurichten wäre um sie befahrbar zu machen und so kamen wir zur Entscheidung das Rennen abzubrechen.“

Besonders bitter war diese Absage natürlich für die Lokalhelden der MSV Herxheim, allen voran Tim Widera aus Insheim, Sebastian Trapp aus Herxheim und Tim Arnold aus Kuhardt, die in ihrer Klasse nur einen Lauf gefahren waren. „Ich fand, ich war sehr schnell unterwegs und hatte auch richtig Bock auf den Tag und das Rennen“, kommentierte Widera die Absage, „ich wollte dann auf meinem ersten Lauf in dem ich mich auf den zweiten Platz vorgekämpft hatte aufbauen und weiter angreifen, aber leider hat das Wetter uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Absage hier in Herxheim ist für mich schon noch mal schlimmer als bei anderen Rennen, denn es ist unser Heimrennen vor mit Freunden und Bekannten im Publikum und das macht es noch mal spezieller und so ist die Absage hier noch mal schlimmer für mich, als bei anderen Veranstaltungen.“

Herxheim Letzter

Doch nicht nur die ausrichtende MSV Herxheim und die Sportler wurden von der Absage getroffen: Auch die Vereine, die die Bewirtung rund ums Oval übernahmen haben mit einem längeren Rennverlauf und einer höheren Besucherschar kalkuliert. „Gegen das Wetter kann man nix machen und man muss sich dem dann auch stellen, dass es auch mal ein schlechteres Jahr gibt“, äußert sich Rolf Wetzka, der für den Sportverein Viktoria Herxheim hinter der Start-Ziel-Geraden am Grill stand, „wenn das Rennen abgebrochen wird, ist das für alle schlecht. Wir als Verein werden dann schon auf einigem an Material sitzen bleiben, aber wir haben durch unsere Fußballspiele doch noch einige Chancen das dann zu verwerten.“

Teil des neuen Konzeptes zum Sandbahnrennen an Christi Himmelfahrt war es, am Vorabend des großen Sandbahnrennens auch ein Speedwayrennen auszutragen und hier richtete die MSV Herxheim das Heimrennen ihrer Drifter in der zweiten Speedway-Bundesliga aus. Mit rund 1500 Zuschauer war ein ordentlicher Zuschauerzuspruch gegeben und diese sahen, wie sich die Güstrow Torros rund um die Frauenweltmeisterin Hannah Grunwald bereits frühzeitig in Führung bringen konnten und dann letztlich auch mit 14 Punkten vor den Inn Isar Devils aus Landshut gewannen. Die Herxheim Drifter, für die Mike Jarczewski mit zwölf Punkten punktbester Fahrer war, steigerten sich mit 20 Laufpunkten im Vergleich zum Saisonauftakt in Cloppenburg zwar, wurden aber hinter dem drittplatzierten MSC Cloppenburg nur Letzter beim Heimrennen. „Ich bin mit meiner Leistung generell zufriedener als es die Punkte zeigen“, kommentierte Tim Arnold das Heimrennen in der zweiten Liga. „Uns war bewusst, dass hier starke Gegner dabei sind und dass es nicht einfach wird und dass es am Ende eventuell auch nicht mit dem Treppchen klappt, wussten wir auch.“

Dennoch sieht der Kuhardter beim Herxheimer Team eine Steigerung und eine Entwicklung. „Ich denke, wenn wir uns als Team noch etwas Zeit geben, werden wir da bestimmt eine coole Truppe werden und auch noch das ein oder andere Ziel erreichen werden. Wir haben in jedem Zweitligarennen als Neulinge nix zu verlieren und wir können in den starken Fahrerfeldern einfach nur dazulernen und aus jedem Rennen was mitnehmen.“