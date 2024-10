Der TV Herxheim organisiert seinen ersten Rennbahncross rund um das Waldstadion (Samstag, 30. November). „Wir bieten einen Start über die Mittelstrecke, etwa 4400 Meter, und über die Langstrecke, etwa 8800 Meter, an“, so der TVH-Vorsitzende Markus Seither. Schülerinnen und Schüler könnten sich auf 1000 Metern zu messen. Los gehe es um 13 Uhr mit der Mittelstrecke. Zum Abschluss kann Staffel (3 x 1000 Meter) gelaufen werden. Anmeldung bis 29. November im Netz bei www.br-timing.de möglich.

Am Freitag, 29. November, veranstaltet der TV Herxheim einen Comedy-Abend mit Olympia-Goldmedaillengewinner Dieter Baumann in der Mehrzweckhalle in Hayna (19 Uhr). Baumann (59) gewann 1992 in Barcelona Gold über 5000 Meter. Karten beim Vorsitzenden Markus Seither (markus.seither@tv-herxheim.de) oder bei Simone Brück (triathlon@tv-herxheim.de) zum Vorverkaufspreis von 15 Euro.