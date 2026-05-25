Versöhnlicher Rundenabschluss für den Fußball-Verbandsligisten Viktoria Herxheim. Ein Joker stellt den Endstand her.

Viktoria Herxheim hat sich mit einem 2:2-Unentschieden bei der SG Hüffelsheim zum Saisonfinale der Fußball-Verbandsliga in die Sommerpause verabschiedet. Die Südpfälzer beenden die Spielzeit 2025/26 damit nach zwölf Siegen sowie jeweils neun Unentschieden und Niederlagen mit 45 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz.

Ohne tabellarischen Druck bestätigte die Viktoria vor 70 Zuschauern auch beim Tabellennachbarn die aus der Rückrunde bekannte Spielfreude. Schon nach 120 Sekunden köpfte der 28-jährige Christoph Wörzler, der nach drei Jahren die Viktoria mit unbekanntem Ziel verlassen wird, nach Flanke von Luis Liebel das Leder per Kopf in die Maschen der SGH.

In Halbzeit eins entzog sich die Viktoria mit einem Mix aus raumgreifenden Dribblings und präzisen Diagonalwechsel immer wieder geschickt dem Zugriff der Gastgeber. Was nach der frühen Führung allerdings fehlte, waren weitere Treffer. Die Viktoria war nicht energisch genug aufs zweite Tor gegangen.

Nach der Pause wendete sich das Blatt. Simon Scherer traf in der 52. Minute zum Ausgleich. In der 55. Minute musste Wörzler mit Gelb-Rot das Feld verlassen. Die Hausherren nutzen die Überzahl und Scherer (62.) sorgte für die 2:1-Führung. Joker Trey Fordyce Hlywka traf in der 75. Minute zum gerechten Ausgleich. som