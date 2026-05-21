Verbandsligist TB Jahn Zeiskam hat vor dem letzten Spieltag Platz zwei sicher und bereitet sich mit Rotation in Waldalgesheim auf die Aufstiegsspiele vor.

Seit Sonntag steht fest, dass der TB Jahn Zeiskam den zweiten Tabellenplatz in der Verbandsliga sicher hat und in die Relegationsspiele zum Aufstieg in die Oberliga geht. Seine Gegner stehen auch fest: Am Samstag, 30. Mai, erwartet er um 17 Uhr an der Sauheide den Tabellenzweiten der Saarlandliga (offiziell seit 2020/21 Schröder-Liga Saar) FSV Jägersburg, der den FC Saarbrücken II durch dessen Unentschieden ebenfalls am Wochenende hinter sich ließ. Der Verlierer dieses Spiels tritt dann am Mittwoch, 3. Juni, um 19.30 Uhr gegen den Tabellenzweiten der Rheinlandliga, SV Rot-Weiss Wittlich, an. Bei einem Unentschieden zwischen Zeiskam und Jägersburg muss Zeiskam zu Wittlich. Das dritte Spiel bestreitet dann der Sieger vom ersten Spieltag am Sonntag, 7. Juni, zuhause gegen RW Wittlich.

Aber zunächst hat der TB Jahn Zeiskam noch das Auswärtsspiel beim Tabellenvierten SV Alemannia Waldalgesheim am Sonntag um 15 Uhr vor sich, gegen den er in der Vorrunde mit einem 4:4 nach 4:2-Führung zufrieden sein musste. „Wir wollen das Spiel nicht verschenken. Es ist die Chance für Spieler, die zuletzt weniger Einsätze hatten, sich noch gut zu präsentieren, Praxis und Selbstvertrauen zu sammeln. Vielleicht werden einige bisherige Stammspieler geschont. Es wird ein Mix aus Rotation und im Rhythmus bleiben sein“, sagt Trainer Jannick Immel. Wie groß die Veränderungen sein werden, weiß er noch nicht. Auf jeden Fall muss er weiterhin auf Ünal Altintas und Martin Musulin verzichten.

Auch Teammanager Patrick Pfaff will am Sonntag das Spiel nicht kampflos abgeben, sondern danach mit einem guten Gefühl in die Relegation gehen. „Wichtig ist vor allem, dass sich am Sonntag kein Spieler verletzt. Einige Spieler haben es verdient wieder zum Einsatz zu kommen.“

Trainer Immel kennt den Gegner Jägersburg recht gut noch aus seiner aktiven Zeit in Mechtersheim. „Ich habe noch selbst gegen einige gespielt.“ Sie sind zum dritten Mal in Folge in der Relegation. „Vor zwei Jahren sind sie dramatisch gegen Herxheim und letzte Saison gegen Gau-Odernheim ausgeschieden. Sie haben mehrere Oberligaspieler in ihren Reihen. Wir sind über Videolinks über die Mannschaft informiert und unser Co-Trainer Senad Nadarevic wird sie am Wochenende noch beobachten.“

Für Immel ist RW Wittlich auf dem Papier vom Kader her der Favorit. „Sie haben viel Power mit Ex-Profis. Erwähnt sei der Torjäger Christopher Bibacu, der schon in mehreren Ländern und in Deutschland bei Eintracht Trier und zuletzt in Burghausen in der Regionalliga gespielt hat oder Mounir Bouziane, der in zahlreichen deutschen Vereinen wie Rostock, Cottbus, Freiburg, Waldhof oder Homburg aktiv war. Das Ziel des in der Winterpause verpflichteten Trainers Yusuf Emre Kasal ist klar der vorgegebene Aufstieg in die Oberliga. Er trainierte bereits Mechtersheim in der Oberliga und führte zuletzt Cosmos Koblenz zurück in die Oberliga. Wir haben diesen Gegner noch nicht beobachtet, aber bekommen sicherlich Videos von Spielen. Sie haben bisher 95 Tore geschossen bei nur 34 Gegentreffern.“

Immel ist trotzdem davon überzeugt, dass alle drei Mannschaften Oberligaformat haben und es spannende Spiele werden. „Vielleicht kann unser erstes Heimspiel ein Vorteil sein.“

Auch Teammanager Patrick Pfaff sieht in beiden Gegnern „zwei gute Mannschaften, über die wir auch gut informiert werden. Wir haben dazu beste Kontakte. Beide Mannschaften sind mit Spielern ausgestattet, die zumindest in der Oberliga und oft höher gespielt haben. Bei Jägersburg fällt mir sofort Manfred Osei Kwado ein, der beim 1.FCK schon in der Jugend und später bei den Profis aktiv war, aber auch in Magdeburg, beim VfR Mannheim, beim Waldhof und in Münster. Ich habe weiterhin ein gutes positives Gefühl. Unsere Chancen stehen gut. Diese Relegationsspiele sehe ich wie Pokalspiele. Es hängt vieles von der Tagesform und vom Spielglück ab. Unsere eingespielte Mannschaft ist reif genug um das Ziel zu erreichen, jeder kennt seinen Mitspieler.“

Der Sportliche Leiter Manfred Weck sieht es ähnlich. „Unsere Chancen stehen 50:50. Die Tagesform wird ausschlaggebend sein. Wir dürfen jetzt im letzten Spiel keine Verletzten mehr bekommen, alle müssen fit sein. Wir sind momentan wieder gut drauf und haben gleich ein Heimspiel. Zuhause sind wir bekanntlich stark. Wenn wir das gewinnen – was wir natürlich wollen -, haben wir eine gute Ausgangsposition.“