Mit dem Hallenturnier startet der Reit- und Fahrverein Zeiskam am Samstag in seine Turniersaison, bei schönem Wetter im Freien.

Für die Zeiskamer Mitglieder bedeutet das einen Arbeitseinsatz. Klare Ansage vom Vorsitzenden Michael Hoffmann: mit Rechen, Schaufeln und Besen antreten und die Anlage aus dem Winterschlaf holen. Die Plätze müssen von Laub und Geäst befreit werden, bevor sie abgezogen werden können. Das Küchenteam hält Frühjahrsputz in der Verpflegungshalle und der Küche. Online laufen die Diensteinteilungen.

In diesem Jahr hat auch das Fahrerlager mit 13 Prüfungen für Ponys und Großpferde eingeladen. Für Gerhard Litzler, den Verantwortlichen für den Fahrsport, ist es eine Herzensangelegenheit, die Ein- und Zweispänner der Klasse A an den Start zu bitten. Los geht es am Samstag um 8 Uhr mit dem Kegelfahren der Einspännern. 20 von 26 Gespannen werden von Frauen geleitet. Für die Springreiter stehen 13 Prüfungen von der Einsteigerklasse bis zur Klasse M* mit Stechen in der Ausschreibung. 529 Nennungen sind eingegangen. Neu in diesem Jahr: die Gewöhnungs-Spring-LP nach Clear-Round-Richterverfahren, eine Springprüfung für Reiter aller Leistungsklassen mit vier- bis sechsjährigen Pferden und 80 Zentimer hohen Hindernissen ohne Zeitwertung. Jedes Pferd, das die Aufgabe fehlerfrei meistert, landet auf Platz eins.

Prüfungsbeginn ist am Samstag um 7.30 Uhr. Um 21 Uhr ist Party-Time. Die schwerste Prüfung, eine Springprüfung der Klasse M* mit Stechen, beginnt am Sonntag um 15 Uhr. 47 Teilnehmer wollen um den Sieg kämpfen. Michael Hoffmann kann seinen Sieg vom vergangenen Jahr nicht verteidigen. Sein Pferd Connetto muss noch eine Verletzung auskurieren. Vom RFV stellen Nicole Lacher, Britt Roth, Helena Müller, Mikka Roth sowie Samantha Theis Pferde vor.