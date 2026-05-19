Tausende Besucher werden beim Pfingstturnier in Zeiskam erwartet. Der Ausfall eines renommierten Turniers könnte ein Zuschauer-Plus mit sich bringen.

In Zeiskam schlägt am kommenden Wochenende wieder das Reitsport-Herz der Südpfalz. Zum 68. Mal trägt der Reit- und Fahrverein zwischen dem 21. und 25. Mai das traditionsreiche Pfingstturnier aus. Dabei steht vor allem das Springreiten im Vordergrund. „Vom Nachwuchspferd bis zum erfahrenen Spitzenathleten ist alles vertreten“, sagt Pressewart Hannah Steegmüller.

Die Prüfungen reichten von Youngster-Prüfungen bis zum Großen Preis im Springen der Klasse S***, bei dem die Hindernisse bis zu 150 Zentimeter hoch sind. Der Höhepunkt dieser Disziplin ist der Große Preis von Zeiskam, der traditionell am Pfingstmontag stattfinden soll. Aber auch der Fahrsport spielt eine große Rolle, betont Steegmüller: Fahrer von Ein-, Zwei- und Vierspännern stellen die Geschicklichkeit und den Gehorsam ihrer Pferde in verschiedenen Disziplinen unter Beweis. Dazu zählen das Kegelfahren, bei dem das Gespann einen Parcours aus Kegeln umfahren muss, die Dressur, bei der bestimmte Hufschlagfiguren absolviert werden müssen und das Geländefahren, dessen Strecke bis zu 18 Kilometer durch den Lustadter Wald führt und von Hindernissen gespickt ist.

Besondere Aktion für zukünftige Reiter

Große Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren gibt es im Programm nicht, vielmehr werden die im letzten Jahr neu eingeführten Disziplinen wie der Reitbiathlon oder die Amateur-Tour beibehalten, erklärt die Pressewartin. Beim Reitbiathlon müssen die Reiter mitten im Parcours absteigen und eine Schießeinlage absolvieren. Dabei komme es nicht nur auf die Geschwindigkeit, sondern auch auf die Genauigkeit und Konzentration der Reiter beim Schießen an. „Das hat letztes Jahr gut funktioniert und das wollen wir für 2026 beibehalten“, betont Steegmüller.

Britt Roth beim Turnier 2025. Foto: Iversen

Für zukünftige Reiter gibt es am Samstag eine besondere Attraktion: Am Abend findet eine Fohlenauktion statt, bei der „vielversprechende Nachwuchspferde mit spannenden Abstammungen“ präsentiert werden, erklärt Steegmüller. Das Pfingstturnier in Zeiskam hat einen festen Platz in der Pfälzer Reitsportlandschaft: „Allgemein kommt das Turnier sehr gut in der Region an“, betont Steegmüller. 2025 waren über die fünf Tage verteilt ungefähr 7000 Besucher und 300 Teilnehmer, bestehend aus Reitern und Fahrern, vor Ort. Dazu kamen 540 Pferde.

Stelldichein der ehemaligen Sieger

Weil der Springplatz des sonst zeitgleich stattfindenden und renommierten „Longines Pfingstturnier“ in Wiesbaden saniert wird und das Turnier daher ausfällt, könnten 2026 mehr Besucher den Weg nach Zeiskam finden. „Das kommt uns natürlich zugute“, erklärt Steegmüller.

Beim Zeiskamer Pfingstturnier treffen generell viele bekannte Gesichter der Reitsport-Szene des Südwestens aufeinander, darunter zahlreiche ehemalige Sieger des Großen Preises von Zeiskam, mehrfache Meister aus Baden-Württemberg und Gewinner des Mannheimer Maimarktturniers. Als Lokalmatadorin steigt Britt Roth aus Freimersheim in den Sattel. Roth gewann 2025 das Drei-Sterne-S-Springen beim Großen Preis auf ihrem selbst ausgebildeten Pferd Jeffrey.