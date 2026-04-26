Die Südpfalz Tiger gehen vorbereitet ins Regionalligaduell bei der HSG Rhein-Nahe Bingen. Warum auch der Torwart zwei Treffer beisteuert.

Die Südpfalz Tiger gewinnen im vorletzten Saisonspiel mit 27:34 (12:14) bei der HSG Rhein-Nahe Bingen, revanchieren sich für die Hinspielniederlage und schieben sich in der Handball-Regionalliga Südwest auf Rang fünf. „Sie haben 60 Minuten mit dem siebten Feldspieler agiert. Das haben wir uns auf Video angesehen und auch dementsprechend trainiert“, so Tiger-Trainer Jochen Werling, dessen Mannschaft mehrmals ins leere Tor der Rheinhessen traf, darunter zwei Mal durch Torwart Mika Schwenken. Die Tiger lagen von Beginn an vorn, beim 3:9 durch Justin Kehl erstmals mit sechs Toren (13.).

Obwohl es für beide Teams um nichts mehr ging, war es teilweise hitzig, Tiger-Spielmacher Arne Schäfer kassierte beim Stand von 8:12 (23.) die Rote Karte. „Der Gegner lief einen Konter und Arne hat ihn touchiert. Eine rote Karte war das sicher nicht“, bedauert Werling, dessen Mannen kurz vor der Pause das 12:12 hinnehmen mussten. „Da vergeben wir einige Chancen, agieren aus dem Positionsangriff nicht gut und treffen mehrmals das leere Tor nicht“, so der Trainer. Doch sie ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Beim 17:18 (36.) kamen die Gastgeber letztmals auf ein Tor ran, bevor die Tiger mit fünf Toren in Folge die Weichen auf Sieg stellten. Sie bauten den Vorsprung aus und gewannen mit 27:34. „Das war ein sehr starkes Spiel von uns. Wir haben das komplette Spiel gut verteidigt und vorne unsere Chancen genutzt“, lobte der Trainer. Marc Wendler traf acht Mal, jeder Feldspieler trug sich in die Torschützenliste ein. Zum letzten Saisonspiel erwarten die Tiger am Samstag die HSG Kastellaun/Simmern.