Pünktlich zum Start der ersten Matches um 11 Uhr fing es bei den P&M Tennis OPEN in Karlsruhe-Rüppurr an zu regnen. Einmal angefangen, hörte es auch nicht mehr auf. Während zu Beginn, bei leichtem Nieselregen, die ersten Partien des ATP-Challenger-Turniers noch gespielt werden konnten, wurde der Regen um die Mittagszeit stärker – bis gar nichts mehr ging. Glück für diejenigen Partien, die als Erstes angesetzt waren. So wie die Partien von Matthew Dellavedova (AUS), Peter Heller (GER), Edas Butvilas (LTU) und Tibo Colson (BEL), die damit in der Finalrunde der Qualifikation stehen. Um 17.45 Uhr kam schließlich die Entscheidung des Supervisors Ahmed Abdel-Azim: Heute wird kein Match mehr gespielt.

Um etwas verlorene Zeit reinzuholen, starten die Matches am Montag bereits um 10 Uhr. So wird das Match zwischen Dan Added und Niklas Schell beim Stand von 5:4 und das Match zwischen Benedikt Henning und Daniel Cukierman beim Stand von 4:6, 1:2 weitergespielt, wie Caroline Carnevale, Pressebeauftrage der P&M Tennis OPEN, mitteilte.

Ergebnisse vom Sonntag: Matthew Dellavedova (AUS) - Yannik Kelm (GER) 6:2, 6:0; Peter Heller (GER) - Alexey Zakharov (PR) 3:6, 2:6; Edas Butvilas (LTU) - Lasse Poertner (GER) 7:6, 6:1; Daniel Salazar (COL) - Tibo Colson (BEL) 1:6, 3:6.