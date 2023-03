Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Bellheimer Frühjahrskriterium am Waldstückerring beginnt am Sonntag die Straßenradsaison in der Südpfalz. Peter Weber, Vorsitzender des Gastgebers RC Bellheim, freut sich auf einen, der den Titel-Hattrick will. Einer hat Geburtstag.

Herr Weber, das Bellheimer Rennen am Waldstückerring wird am Sonntag zum dritten Mal ausgetragen. Zum zweiten Mal ist es die Saisoneröffnung. Wird es ein Frühjahrsklassiker?

Ja,