In den vergangenen zwei Jahren fiel das Straßenradrennen in Hatzenbühl der Coronapandemie zum Opfer. Am Sonntag ist es wieder da. Im Interview verrät der Vorsitzende des RV Rosalia Hatzenbühl Gottfried Müller, was neu ist, was die Zuschauer erwarten können und was alles schiefgehen könnte.

Herr Müller, am Sonntag steigt das erste Radrennen in Hatzenbühl seit 2019. Sind Sie aufgeregt?

Wir sind grundsätzlich etwas verunsichert, weil wir einen