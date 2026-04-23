Bei Radrennen wie dem am Samstag spielt die Sicherheit für Teilnehmer und Zuschauer eine große Rolle. Ralf Burkhard erklärt, auf was die Polizei achtet.

Herr Burkhard, werden Sie in der Nacht vorher schlecht schlafen?

Ich werde vor dem Renntag sicher gut schlafen. Ich bin mir sicher, dass mein Team der Polizeiinspektion Bad Bergzabern den Einsatz sehr gut vorbereitet hat. Wir begleiten die Radsportveranstaltung nun schon zum fünften Mal und unsere Einsatzkonzeption wird nach jedem Rennen überprüft, neu bewertet und angepasst. Das Radrennen zieht ein großes Teilnehmerfeld an und stellt damit ein sportliches Highlight für unsere Region dar. Natürlich ist dieser Einsatz eine willkommene Abwechslung zum alltäglichen Einsatzgeschehen.

Worin bestehen Ihre Aufgaben?

Die Polizei Bad Bergzabern ist für die Gewährleistung der Sicherheit der Veranstaltung sowie für die erforderlichen Verkehrsmaßnahmen entlang der gesamten Strecke an dem Renntag im Einsatz. Wir begleiten das Rennen in enger Abstimmung mit den Veranstaltern und weiteren Behörden.

Worin liegen die Schwierigkeiten in der Vorbereitung und am Renntag selbst?

Die Planung dieses Einsatzes ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden: Sowohl die Länge der Rennstrecke als auch das große Teilnehmerfeld erfordern ein koordiniertes und durchdachtes Konzept.

Was wünschen Sie sich für den Samstag?

Wir bitten die Bevölkerung, die ausgewiesenen Umleitungsstrecken zu nutzen und ausreichend Zeit einzuplanen. Die Polizei bedankt sich für das Verständnis und wünscht allen Sportlerinnen und Sportlern sowie Zuschauerinnen und Zuschauern eine erfolgreiche und sichere Veranstaltung.