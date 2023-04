Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier verschiedene Schläger, vier Spiele, die nacheinander an der Reihe sind. Das ist Racketlon. Wer kann denn so was? Im August treten Weltklassespieler in einem Worldtour-Turnier in Nußloch an.

Alle mehr oder weniger Sportbegeisterten kennen Badminton, Squash, Tennis und Tischtennis. Was aber ist Racketlon? Wahrscheinlich haben Tennisspieler Frank Bohlender von SW Landau und Tischtennisspielerin