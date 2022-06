„Lautern kuck ich immer, egal ob 50 Grad sind oder minus 20 Grad“, sagte ein Zuschauer am Samstag in Rülzheim. Sahin Pita dürfte eventuell nicht ganz zufrieden gewesen sein. Eine Niederlage mit vier, fünf Toren Differenz hatte der Trainer des SV Rülzheim vor dem Freundschaftsduell mit dem 1. FC Kaiserslautern gegenüber der RHEINPFALZ als erstrebenswertes Ziel ausgelobt. Am Ende jedoch unterlagen seine Schützlinge dem Zweitliga-Aufsteiger mit 0:9 (0:5). Die Sonne knallte derart vom Südpfälzer Himmel, dass bestenfalls Sahara-Freude frohlockten, dazu vielleicht noch Eis- und Getränkeverkäufer. Es war darum mehr als beachtlich, dass 2670 Menschen ins Peter-Becht-Stadion kamen, um sich die Partie anlässlich des 100. Vereinsjubiläums zu betrachten. 2020, als der SV tatsächlich seinen runden Geburtstag beging, hatte das Coronavirus sämtliche Pläne durchkreuzt. Nun konnte die Party steigen.