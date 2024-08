Stürmer Denis Thomas kehrt per Amateurvertrag vom Fußball-Bezirksligisten VTG Queichhambach zum Ligakonkurrenten TSV Landau zurück. Er war in der letzten Woche der Wechselfrist Ende Juni vom Aufsteiger zum VTG gewechselt. In der vergangenen Woche erzielte er als Joker noch den Siegtreffer zum 4:3 im Derby gegen den TuS 08 Schaidt. Dennoch konnte er sich gegen den etatmäßigen Stürmer Christian Schumacher nicht durchsetzen. Thomas kam nur zur Kurzeinsätzen, stand kein einziges Mal in der Startelf. TSV-Trainer Akin Özer: „Es war eine Win-Win-Situation. Natürlich sind wir froh, dass er wieder für uns auf Torejagd geht.“