Oleg Zernikel absolviert die Qualifikation in München ohne Fehler und legt sich dann in die Hotelsauna zum Ausspannen. „Das ist mit das Liebste, was ich mache“, sagt er. Am Samstag springt der Landauer bei den Europameisterschaften um Medaillen.

Oleg Zernikel vom ASV Landau hat wie die beiden anderen Deutschen im Schnelldurchgang die Stabhochsprung-Qualifikation bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im Olympiastadion in München