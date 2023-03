Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf Leute, die anpacken, freut sich jeder Sportverein. Die Basketballer in der TS Germersheim haben eine Trainerin bekommen, die von einer Postdoktorandenstelle in Göteborg in die kleine Stadt gekommen ist.

Marcel Baingo, Trainer der U16-Basketballer der TS Germersheim, staunte nicht schlecht: Sie sei plötzlich in der Halle aufgetaucht. „Hier bin ich, ich würde gerne etwas machen.“ Sie schildert