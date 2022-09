Das erste Heimspiel in der Vereinsgeschichte endete für die Frauen des TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim 1:1 gegen Fortuna Göcklingen II. „Die Punkteteilung ist gerecht. Vor der Pause war Göcklingen die eindeutig bessere Mannschaft, nach dem Wechsel haben wir das Heft in die Hand genommen“, so Spielführerin Marielle Nagel. Fabienne Heintz erzielte vor 100 Zuschauern in der 23. Minute die verdiente Führung für die Gäste. Drei Minuten nach Wiederanpfiff glich Carolin Helmert aus. In der ersten Hälfte hatte sie mit einem Kopfball nur das Aluminium getroffen. Nach dem 1:1 drängten die Billigheimerinnen im Landesligaspiel auf die Führung, vergaben aber zwei hochkarätige Möglichkeiten.