Der Seehof-Trail in Erlenbach startet mit 260 Läuferinnen und Läufern. Harte Anstiege und enge Pfade prägen die Strecke und fordern die Teilnehmer.

Eine deutsche Vizemeisterin im Ultra-Marathon wird Letzte, eine Hilsterin, die niemand auf dem Schirm hat, wird den Wasgau-5000-Lauf gewinnen. Ein Wasgaucup-Debütant aus Trier siegt im Hauptrennen. Die Premiere vom Erlenbacher „Seehof-Trail Lakes & Hills“ bot einige Überraschungen.

Eine kurze Nacht hat Organisator Dirk Eichberger hinter sich. Gegen 1 Uhr ist er von einem Geburtstag heimgekommen, ab 6 Uhr auf der Strecke, um die letzten Vorbereitungen für die Laufpremiere zu treffen. Der Zeitplan des joggenden Bürgermeisters von Erlenbach ist straff.

Zickzackpfad zum Schniddenfels

Insgesamt 260 Teilnehmer sind es, die sich auf vier Streckenangebote (400 Meter für die Bambini, 2000 Meter für die Jugend, ein 5,9-Kilometer-Lauf für die Wasgau-5000-Wertung und der 10,4 Kilometer lange und zum Wasgaucup zählende Hauptlauf) aufteilen. Der mit 350 Höhenmetern gespickte Hauptlauf ist mit 95 Männer und 37 Frauen stark besetzt. Wenige Hundert Meter nach dem Start schlängelt sich der Wulst an Läufern einen Zickzackpfad hinauf bis unter den Schniddelfels. Am Einstieg heißt es für das hintere Starterfeld Gehen statt Joggen. Überholen ist kaum möglich.

An der Spitze läuft Raphael Brunner vom Endurance-Team des FK Pirmasens. Er ist auf der Kurzstrecke einer der Favoriten. Er wird Zweiter in 26:17 Minuten. „Meine Taktik ist nicht aufgegangen: Ich wollte die Läufer hinter mir ausbremsen“, merkt der 37-jährige Fitnesstrainer aus Pirmasens schmunzelnd an und gratuliert dem Sieger aus Bad Bergzabern, Markus Ertel, der nach 25:28 Minuten die Ziellinie überquert. „Harter Anstieg am Anfang, eine gute Laktat-Party“, beschreibt der 38-jährige Professor für Steuerrecht den ersten der neun Wasgaucup-Läufe.

Senkrechtstarterin aus Hilst

Die Prophezeiung von Streckensprecher Wolfgang Behr, der kurz nach dem Start vorhersagte, dass Emilia Becker vom TV Lemberg die feminine Wertung auf der Kurzdistanz gewinnen wird, sollte sich als nicht ganz richtig erweisen. Die 14-jährige Lembergerin, im Vorjahr Viertschnellste ihrer Altersklasse deutschlandweit über 2000 Meter, kommt überraschend als Zweite ins Ziel. Hinter Frieda Markert. Die 15-Jährige aus Hilst ist die Senkrechtstarterin schlechthin. In 29:29 Minuten spult sie die anspruchsvollen fast sechs Kilometer ab.

Ähnlich wie Emilia Becker ergeht es bei den Männern im Hauptlauf Lars Holder. Der 29-jährige angehende Gymnasiallehrer aus Hinterweidenthal muss nach anfänglicher Führung den Trierer Abraham Wirtz ziehen lassen. „Brutal hart, am letzten Berg bin ich eingebrochen“, gesteht Holder, der nach 43:27 Minuten hinter Wirtz (43:04) im Ziel ist. Wirtz wurde von seiner Freundin, der aus Dahn stammenden Läuferin Anne Meier, überredet, hier zu starten. Während der angehende Arzt im Wasgau läuft, weilt Anne Meier studienbedingt in Innsbruck.

Keine Ausreden gesucht

Bei den Frauen ist Milena Vogel, die ebenso wie Lars Holder für den TuS Schleiden startet, der Sieg über 10,4 Kilometer nicht zu nehmen. Die Freundin des Wasgaucup-Gesamtsiegers von 2024 und 2025, Tobias Dreyer, wohnt inzwischen in Hauenstein. Der Lehrerin an der IGS Contwig gelingt ein Start-Ziel-Sieg in 50:10 Minuten. Ihr Jahresziel: am 23. August den ersten Mitteldistanz-Triathlon in Freiburg finishen und die zehn Kilometer unter 40 Minuten laufen.

„Ich hatte schwere Beine, aber es gibt keine Ausreden“, kommentiert die Zweitplatzierte, Franziska Schrader aus Lemberg-Salzwoog. Die 33-jährige Wasgaucup-Gesamtsiegerin des Vorjahres kommt in 53:05 Minuten ins Ziel. Gefolgt von Natascha Hartl (53:42). „Für mich war’s hart heute, es tut weh“, erzählt die 37-jährige Sporttherapeutin aus Kaiserslautern.

Sensenmann als Weggefährte

Einige Läufer kühlen sich mit einem Sprung ins kühle Seehof-Nass ab. Die Kandelerin Pia Winkelblech, deutsche Vizemeisterin der Seniorinnen im 50-Kilometer-Ultratrail, kommt als Letzte an. Als Sensenmann verkleidet, begleitet sie den letzten Läufer. Die Zuschauer spenden beim Zieleinlauf entlang der Uferpromenade anerkennenden Applaus.

Die Serie von neun Läufen geht am 9. Mai in Lemberg weiter. Der Birkweiler Hohenberglauf fehlt in der Liste, die Höllenberg-Trail-Trophy (am 27. Juni) nicht.