Mit der Empfehlung, den 1. Patronus Protection Cup in Offenburg gewonnen zu haben, bestreitet Bastian Bross von BW Oberweier den Porsche-Tennis-Cup in Landau. Der 27-Jährige beginnt am Samstag um 12 Uhr gegen Andreas Frank, Lokalmatador vom TC SW Landau – bei dem er übernachten wird.

„Ein guter Kollege“, sagt Bross. Er wohnt in Waldkirch bei Freiburg und ist im Pflegedienst tätig. Frank sei gebürtiger Freiburger, er kenne ihn von früher. Auch wenn sein Club TC Oberweier aus der 2. Bundesliga Süd abgestiegen ist, er nur zwei Einzel gewinnen konnte, kann Bross sich über seinen Werdegang nicht beklagen. Er hat mit Rang 71 in der deutschen Rangliste sein bisher bestes Ranking erreicht. Das Turnier des TC SW Landau ist wie das Offenburger Turnier in Kategorie A4. Es ist mit 3000 Euro verbunden, der Sieger nimmt 1500 Euro mit.

Es könnte wieder klappen für Bross. Er ist an eins, Nils Brinkmann, deutscher Herren-30-Meister vom Lehrter TC, an zwei gesetzt. Ihn hat Bross schon einmal geschlagen. Seine Einschätzung: „Es ist ein weiter Weg.“

Zino Preis vom TEC Waldau ist 205., Steffen Hillenmaier vom TSC Mainz 236. der Rangliste. Marc Siddhartha Kleber vom TuS Neunkirchen ist noch nicht so weit. Kann er, nachdem er bei den Bexbach Open das Finale erreicht hat, in Landau ins Halbfinale vordringen? Michael Kleber geht nicht auf die Erwartung ein: „Da spielen noch ein paar richtig Starke mit“, sagt der Vater des 16-Jährigen, der am Freitag um 14.30 Uhr gegen Julian Franzmann von BW Bad Ems antritt. Michael Kleber bringt den Namen Siddhartha für seinen Sohn mit der Erzählung von Hermann Hesse zusammen und mit seiner Frau, einer Inderin, die er auf beruflichen Reisen kennengelernt habe.

Kirill Anton von BW Schwetzingen, vor knapp zwei Wochen Rheinpfalz-Open-Sieger, spielt am Freitag um 15.30 Uhr. Um 17 Uhr tritt der Landauer Tobias Barry an. Halbfinals (10 Uhr) und Finale (14.30 Uhr) werden am Sonntag gespielt. Turnierdirektor Günther Ziegler: „Am Dienstag hatten wir noch 32 Anmeldungen. Das wäre perfekt gewesen. Jetzt sind es 23.“ Zehn Spieler sind in der Rangliste platziert.