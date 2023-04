Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gelingt der in der Fußball-B-Klasse spielenden SG Vorderweidenthal/Birkenhördt der nächste Pokalcoup? Im Viertelfinale um den Kreispokal Südpfalz ist am Mittwoch der SV Olympia Rheinzabern aus der A-Klasse Süd in Vorderweidenthal zu Gast (19.30 Uhr).

Die Elf von Spielertrainer Alexander Burhardt zeigt in dieser Saison zwei Gesichter. Erst im achten Meisterschaftsspiel gelang dem Vizemeister der Vorsaison mit dem 4:3 gegen die SG Schweighofen/Kapsweyer