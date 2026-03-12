Wegen einer schweren Verletzung eines Mainzers wurde das Pokalspiel der Herxheimer U19 am Mittwochabend beim Stand von 1:1 in der Verlängerung abgebrochen. Köln, Düsseldorf, Duisburg und Aachen sind die Gegner des 1. FSV Mainz 05 in der DFB-Nachwuchsliga. Er traf auf starke Pfälzer. Die Mainzer Führung (Artan Latifi, 72.) glich Johann Henge in der 84. Minute aus. Vor 350 Zuschauern bot die Regionalligaelf von Trainer Murat Genc dem Favoriten im Verbandspokal-Viertelfinalspiel Paroli. Nach der schweren Verletzung einigten sich die Mannschaften, das Pokalspiel nicht fortzusetzen. Das Halbfinale haben parallel der FK Pirmasens, SC Idar-Oberstein und der 1. FC Kaiserslautern erreicht.