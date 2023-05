Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Rheinland-Pfalz-Pokal-Sieger 2022 bei den Basketball-Männern ist der TV Bad Bergzabern. Er gewann gestern Abend mit 95:49 gegen den Regionalliga-Rivalen DJK Nieder-Olm. Die Frauen spielten vorher. Der ungeschlagene Oberliga-Meister 1. FC Kaiserslautern gewann mit 60:52 (42:24) gegen die Kurstadt-Korbjägerinnen, die erst spät den Respekt ablegten.

In dem körperbetonten, schnellen Endspiel setzte sich der FCK früh mit 13:2 und 16:4 in der Kreishalle in Bad Bergzabern ab und machte klar, dass er nach dem Titelgewinn die erfolgreiche