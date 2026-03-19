Ein Abseitstor. In der 85. Minute ein Schlenzer an den Innenpfosten. „Pirmasens war schlagbar“, sagt Kandels Spielertrainer Yasin Özcelik nach dem Pokalkampf gegen den FKP.

Fußball-Verbandsligist FC Bienwald Kandel war dran an der Überraschung. Bis in die Nachspielzeit. In der 93. Minute war es der eingewechselte 20-jährige Oskar Prokopschuk, der am Mittwochabend mit dem 2:3 „die Klub“ ins Endspiel um den Fußball-Verbandspokal am 23. Mai – wie im vergangenen Jahr – gegen den TSV Schott Mainz schoss.

Rund 1000 Zuschauer sahen ein spannendes Pokal-Halbfinale gegen den Oberligisten FK Pirmasens. Von einem Klassenunterschied war kaum etwas zu merken bei nicht gerade besonders guten Lichtverhältnissen auf dem Kunstrasenplatz.

Balasas Heber und die Schnürsenkel

Der FKP vergab zwei gute Chancen, in der 5. Minuten fiel das 1:0 für Kandel. Renaldo Balasa überwand vom Mittelkreis Torwart Benjamin Reitz, der einige Meter aus seinem Kasten geeilt war, mit einem präzisen Heber. Dieser Treffer beflügelte Kandel, während der FKP mit seinen Aktionen zu überhastet war. Die Gästeelf lief ins Abseits, ihre Eckbälle brachten nichts ein, zur Not war Kandels Torwart Patrick Aust zur Stelle.

Vor der Pause kam Kandel nach einem zweiten Foul von Tobias Kirch, der schon die Gelbe Karte gesehen hatte, zu einem Freistoß, den Balasa mit einem tollen Schuss ausführte, Reitz fischte den Ball aus dem Winkel. Direkt vor dem Pausenpfiff fiel das vermeintliche 2:0, das aber wegen Abseits keine Anerkennung fand und zu langen Diskussionen führte.

Wildes Spiel nach dem 2:2

Zur zweiten Hälfte wechselte FKP- Trainer Daniel Paulus, dem „eine halbe Stammelf fehlte“, zweimal. Er nahm den nicht überzeugenden Miguel Deho und den Gelb-Rot gefährdeten Kirch aus dem Spiel. Mit den eingewechselten Till Decker und Noah Stilb auf der rechten Seite und mit einer Viererkette gelang Dennis Krob in der 47. Minute das 1:1.

Aber der Verbandsligist schlug in der 57. Minute wieder durch Balasa nach einem Patzer von Verteidiger Michael Müller aus kurzer Entfernung zum 2:1 zurück. Vier Minuten später erzielte Nico Wiltz mit einem Super-Schuss in den Winkel das 2:2.

Jetzt gab es ein wildes Spiel. In der 65. Minute vergab der Kandeler Christoph Koch eine klare Chance. FKPler Luca Eichhorn – einer der besten Spieler – prüfte Aust mit einem tollen Schuss, Müller köpfte nach einer Ecke vorbei und Luka Dimitrijevic scheiterte an Aust. In die Drangperiode des FKP hinein hatte Kandels Spielertrainer Yasin Özcelik in der 85. Minute mit einem Schlenzer Pech. Der Ball sprang vom Innenpfosten heraus. Dann begann die Nachspielzeit.

Özcelik: „Pirmasens war schlagbar“

„Ich hätte gerne von Anfang an gespielt, aber bin natürlich total glücklich, dass ich mit einem tollen Schuss das Spiel entschieden habe. Was ich beeinflussen konnte, habe ich dann auch gemacht“, sagte Oskar Prokopschuk. Yasin Özcelik war doch etwas enttäuscht: „ Pirmasens war schlagbar. Die können zwar 1:0 führen, was wir gut überstanden haben. Nach unserem 1:0 war es ein komplett anderes Spiel, das von unserer Seite sehr gut geführt wurde. Zu schnell bekamen wir das 1:1. Nach dem 2:1 hat Pirmasens zwar gedrückt, aber erst durch den Fernschuss zum 2:2 waren sie wieder im Spiel. Schade natürlich, dass mein Schuss vom Innenpfosten wieder zurückkommt. Das wäre vielleicht die Entscheidung für uns gewesen.“

FKP-Trainer „total happy“

„ Das tut weh und ist sehr ärgerlich, dass wir in der 93. Minute den Gegentreffer bekommen nach unserem Pfostenschuss zuvor“, sagte Anthony Asciutto und bemängelte zwei Entscheidungen des sonst guten Schiris: das nicht gegebene 2:0 und die fehlende Gelb-Rote Karte für Tobias Kirch.

Spielführer Yannick Griess vom FKP sprach von einem harten Stück Arbeit über 90 Minuten: „Es war ein harter Fight, den Kandel sehr gut bestritten hat. Für sie ist es schade. Wir haben die vorliegenden Bedingungen angenommen und mit viel Aufwand bestanden.“ FKP-Torwart Benjamin Reitz erzählte, dass er beim ersten Gegentreffer beim Rückwärtslaufen tatsächlich an seinem Schnürsenkel hängen geblieben und deshalb nicht mehr rechtzeitig in sein Tor zurückgekommen sei. Luka Dimitrijevic: „Nichts Berauschendes, aber gewonnen und im Endspiel. Zweimal zurückgelegen und trotzdem keine Verlängerung gebraucht.“ Trainer Paulus: „Insgesamt tolle Tore. Ich bin total happy, gebe aber große Komplimente an Kandel. Wir sind zum zweiten Mal in Folge im Endspiel. Das gab es in Pirmasens noch nie.“